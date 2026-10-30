Joey Kellys Mailboxansage bringt Lézan Shrif zum Lachen

Joey Kelly (53) hält offenbar nicht viel von Smalltalk – das hat nun auch "Surviving Amazonas"-Mitkandidat Lézan Shrif (30) erlebt. Im Promiflash-Interview bei den VideoDays Awards erzählte der Social-Media-Star, welche Nachricht ihm der Musiker nach den gemeinsamen Dreharbeiten auf die Mailbox gesprochen hatte. Lézan hatte den Anruf verpasst und war überrascht, überhaupt eine Voicemail auf seinem Telefon vorzufinden. Schließlich hatte seit Ewigkeiten keiner mehr auf seine Mailbox gesprochen. Was er dann zu hören bekam, ahmte er im Gespräch lachend nach: "Jo, Joey Kelly hier. Joey Kelly. Lézan, RTL-Spendenmarathon. Du bist dabei. Dienstag, übermorgen. Ich freue mich. Joey Kelly hier, Joey Kelly." Hinter der knappen Ansage steckte ein konkretes Anliegen: Joey wollte den 30-Jährigen kurzfristig für den RTL-Spendenmarathon gewinnen.

Lézan zeigte sich von der Nachricht amüsiert und begeistert. "Super! Alle Informationen drin, keine Füllwörter, keine Zweckreime. Alles entspannt", schwärmte er im Gespräch über die ungewöhnlich effiziente Ansage. Doch nicht nur Joeys direkte Art am Telefon hat es ihm angetan. Auch abseits der Kameras habe er den Extremsportler als ausgesprochen sympathisch kennengelernt. Joey sei ihm gegenüber stets sehr wohlwollend gewesen. "Mann der alten Schule, vertritt auch entsprechende Werte. Sehr, sehr cool", fasste Lézan seinen Eindruck von seinem früheren Mitstreiter zusammen. Wie er weiter erzählte, habe sich Joey zuletzt auch immer wieder von sich aus für ihn eingesetzt und sogar versucht, ihn in anderen Formaten unterzubringen.

Bei den Dreharbeiten zur Abenteuershow "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" hatten sich Lézan und Joey näher kennengelernt. Für das Format lebten die beiden gemeinsam mit sechs weiteren Prominenten zehn Tage lang bei den Shanenawa mitten im brasilianischen Urwald. Dort mussten sie sich nicht nur den Prüfungen der indigenen Gemeinschaft stellen, sondern auch deren Regeln befolgen. Zur achtköpfigen Gruppe gehörten neben dem Comedian und dem Musiker auch Lilly Becker (50), Antonia Hemmer (26), Parshad, Willi Whey (32), Gina Rühl und How2Shirli. Gemeinsam erlebten sie im Dschungel ein Abenteuer fernab von Komfort und ihrem gewohnten Alltag.

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Collage: Imago, Promiflash Collage: Joey Kelly und Lézan Shrif

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Joyn Lézan im Dschungel bei "Surviving Amazonas"

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Joyn Joey Kelly im Dschungel von "Surviving Amazonas"