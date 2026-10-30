Matthew Perrys Vater fehlt aus traurigem Grund in neuer Doku

In der neuen Netflix-Dokuserie "The One About Matthew Perry" fehlt eine ganz besondere Person: John Bennett Perry, der Vater des verstorbenen Schauspielers. Den traurigen Grund dafür verrät seine Tochter Mia Perry Bowick nun gegenüber People. Der 85-Jährige ist demnach bereits seit langer Zeit krank und gesundheitlich nicht in der Verfassung, vor der Kamera über seinen Sohn zu sprechen: "Er hätte sehr gerne dabei geholfen, die Geschichte seines Sohnes zu erzählen. Aber leider geht es ihm einfach nicht gut genug, um das zu tun."

Wie stark die Krankheit ihren Vater mittlerweile beeinträchtigt, machte sie ebenfalls deutlich: "Ich habe meinen Vater schon so lange nicht mehr so sprechen hören wie er selbst." Umso lebendiger sind ihre Erinnerungen daran, wie John stets über Matthews Kampf gegen die Sucht sprach. "Er war ein Kämpfer. Er gab niemals auf. Er war so stark. Er konzentrierte sich einfach auf das Positive", gab sie die Worte ihres Vaters wieder. Besonders die Entschlossenheit seines Sohnes hat ihn sehr stolz gemacht: "Ich glaube, mein Vater war unheimlich stolz darauf, wie hart Matthew daran arbeitete, gesund zu werden. Und er unterstützte ihn zu 100 Prozent bei allem, was er tun wollte, um gesund zu werden."

In der Doku hatte Mia auch von einem besonderen Moment bei Matthews Beerdigung erzählt. Mitten in der Trauer hatte sie plötzlich das Gefühl gehabt, ihr Bruder sei bei ihr. "Er tauchte direkt hinter meiner rechten Schulter auf und sagte: Wie abgefahren ist das hier?", schilderte sie. Die Erinnerung an seinen Humor hatte sie ausgerechnet während der Zeremonie zum Lachen gebracht. "Er brachte mich zum Lachen in einem der schlimmsten Momente, und es war gleichzeitig unglaublich unangemessen."

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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