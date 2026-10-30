Vor seinem Tod: Das ist Patrick Stewarts letzte Kinorolle

Patrick Stewart (†86) wird nach seinem Tod noch einmal auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Der britische Schauspieler, der kürzlich gestorben ist, kehrt im kommenden Marvel-Blockbuster "Avengers: Doomsday" posthum als Professor Charles Xavier alias Professor X zurück. Nach aktuellem Stand handelt es sich dabei um Patricks letzten Leinwandauftritt. Für den Darsteller schließt sich so ein Kreis: In dem Superheldenspektakel steht er erneut gemeinsam mit seinem langjährigen X-Men-Kollegen Ian McKellen (87) vor der Kamera. Dieser schlüpft erneut in die Rolle von Erik Lehnsherr alias Magneto. Insgesamt ist es bereits das neunte Mal, dass Patrick den telepathisch begabten Mutanten verkörpert. Welche Bedeutung Professor X genau für die Handlung des neuen Avengers-Abenteuers haben wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Fest steht bisher nur, dass Xavier und Magneto in der Geschichte entscheidende Rollen übernehmen sollen.

Doch "Avengers: Doomsday" war nicht das einzige Projekt, für das der Schauspieler noch eingeplant war. Netflix hatte im Mai 2026 bekannt gegeben, dass der Schauspieler in der geplanten Mittelalter-Fantasyserie "Barbaric" einer sprechenden Axt seine markante Stimme leihen sollte. Die Produktion spielt im Mittelalter und basiert auf dem gleichnamigen Comic des Verlags Vault. Sam Claflin (40) soll die Hauptrolle übernehmen und darüber hinaus als Executive Producer an dem Projekt mitwirken. Ob Patrick vor seinem Tod bereits im Tonstudio stand und seine Sprachaufnahmen für die Serie fertigstellen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Eine bestätigte Entscheidung von Netflix oder den Verantwortlichen der Produktion liegt dazu bisher jedoch nicht vor.

Die Rolle des Professors X begleitete Patrick über viele Jahre hinweg. Seinen ersten Auftritt als Charles Xavier hatte er im Jahr 2000 im ersten "X-Men"-Film von Fox. Danach kehrte er immer wieder als Charles Xavier zurück, unter anderem in "Logan" und in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Besonders eng ist die Geschichte seiner Figur mit Ian McKellens Magneto verbunden. Charles Xavier und Erik Lehnsherr verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, beim Umgang mit Menschen und Mutanten verfolgen sie jedoch unterschiedliche Wege. In "Avengers: Doomsday" stehen die beiden Darsteller nun noch einmal gemeinsam für ihre berühmten Rollen vor der Kamera. Doch auch außerhalb des Marvel- und "X-Men"-Kosmos hinterlässt Patrick ein großes Werk auf der Bühne und im Fernsehen. Neben Professor X zählt vor allem eine Figur zu seinen bekanntesten Rollen: Als Captain Jean-Luc Picard steuerte er in Star Trek das Raumschiff Enterprise und wurde damit weltweit berühmt.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

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Imago Ian McKellen und Patrick Stewart bei der Londoner Premiere von "X-Men: Days of Future Past" am 12. Mai 2014

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Jamie McCarthy/Getty Images Patrick Stewart in New York City