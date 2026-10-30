Zweiter Versuch: Leyla Heiter plant Dönerladen auf Mallorca

Leyla Heiter (30) wagt einen neuen Anlauf mit ihrer Geschäftsidee: Im Frühjahr 2027 möchte die Reality-Bekanntheit auf Mallorca ihren eigenen Dönerladen eröffnen. Auf Instagram verriet sie nun auch den Namen des geplanten Imbisses: Leyöner. Dazu veröffentlichte sie ein Foto einer hellrosafarbenen Dönertasche mit einem dunkelpinken Logo. Darauf ist eine langhaarige Frau zu sehen, die mit einem Messer vor einem Dönerspieß steht. Ein konkretes Ladenlokal auf der spanischen Urlaubsinsel hat Leyla allerdings noch nicht gefunden. Als mögliche Standorte kommen für sie die Inselhauptstadt Palma, der Ballermann oder Peguera infrage. Bei der Entscheidung möchte sie ihre Fans aktiv einbeziehen. Doch damit nicht genug: Ihre Community soll das gesamte Projekt von Anfang an begleiten können. Geplant sind Einblicke in alle Schritte – von den ersten Besichtigungen über die Einrichtung des Ladens bis hin zur Gestaltung der Speisekarte.

"Im Frühjahr nächsten Jahres soll es losgehen und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich jetzt schon auf dieses Projekt freue!", schwärmt die Influencerin in ihrem Instagram-Beitrag. Ihre Follower möchte sie von Anfang an in die Planung einbeziehen und ruft sie dazu auf, eigene Wünsche und Ideen mit ihr zu teilen. "Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wo ihr Leyöner am meisten feiern würdet und was euch bei einem richtig guten Dönerladen wichtig ist!", fordert Leyla ihre Community auf. Doch nicht erst zur Eröffnung sollen ihre Fans auf dem Laufenden bleiben. Schon während der Vorbereitungen möchte die ehemalige Dschungelcamperin sie mitnehmen und unter anderem die anstehenden Ladenbesichtigungen mit ihnen teilen. Auch bei der Einrichtung und der Auswahl des Speisenangebots sollen die Follower mitreden dürfen. So können sie die Entwicklung des Projekts Schritt für Schritt verfolgen – vom ersten leeren Ladenlokal bis zum fertigen Dönerimbiss.

Ursprünglich hatte Leyla ganz andere Pläne: Der erste Leyöner sollte in ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main entstehen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Heiter (34) wollte sie dort den Dönerladen eröffnen. Als Startkapital sollte ihr Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro dienen, das sie 2024 mit ihrem Sieg bei Promi Big Brother gewonnen hatte. Bereits im Dezember desselben Jahres ließ sie die Wortmarke Leyöner beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen. Ab Oktober 2025 begab sie sich in Frankfurt auf die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal. Im April 2026 folgte jedoch der Rückschlag: Leyla legte das Vorhaben vorerst auf Eis – obwohl sie bereits Geld in Rezepte und die Entwicklung des Konzepts investiert hatte. Der Grund für das vorläufige Aus sollen die hohen Ablöseforderungen für ein passendes Geschäft gewesen sein. Makler hätten dafür rund 300.000 Euro verlangt – in bar und in einem schwarzen Koffer. Statt in Frankfurt wagt Leyla nun auf Mallorca einen neuen Anlauf mit ihrem Döner-Projekt.

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IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Juni 2026

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Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024