Wegen Vanessa: "Promihof"-Julia macht Kevin eine Szene

Kevin Njie (30) hat auf dem Promihof direkt die Initiative ergriffen. Bereits am Tag seines Einzugs näherte sich der Sportler Vanessa Brahimi an. Kurzerhand entschieden die beiden, ihre Betten in einer Ecke des gemeinsamen Schlafraums zusammenzustellen. Dieser Plan stieß bei Julia Römmelt (32) allerdings auf wenig Begeisterung, wie in der Realityshow zu sehen ist. Das Model interessiert sich ebenfalls für Kevin und reagierte sichtbar eifersüchtig. Aufgebracht konfrontierte sie ihn und machte ihrem Ärger Luft: "Wie kannst du denn jetzt nach fünf Minuten schon Betten zusammenschieben?" Julia fühlte sich bei der Entscheidung offenbar übergangen und hätte sich gewünscht, dass Kevin sie einbezieht. "Du hättest mich auch fragen können", hielt sie ihm vor. So herrschte im Schlafraum schon kurz nach seiner Ankunft auf dem Hof dicke Luft.

Ganz überraschend kam Julias heftige Reaktion jedoch nicht. Noch vor Kevins Einzug hatte sie Vanessa erzählt, dass sie ihn mag. Die schnelle Annäherung der beiden setzte ihr deshalb zu. Emotional wandte sie sich an Kevin: "Du kannst nicht da schlafen, ich flipp aus. Ich hab dich wirklich vermisst." Der Sportler reagierte zunächst etwas genervt und meinte, sie sei sofort eifersüchtig. Wenig später gab er jedoch nach und nahm Julia zum Trost in den Arm. Gleichzeitig versuchte Kevin, die Situation zu entschärfen: Zwischen ihm und Vanessa sei bisher überhaupt nichts passiert. Dennoch richtete Julia eine deutliche Forderung an ihren Mitstreiter: "Fass niemand anderen an."

Julia und Kevin begegnen sich bei "Der Promihof" nicht zum ersten Mal. Sie kennen sich aus früheren Shows, in denen sie bereits gemeinsam vor der Kamera standen. Im Streit im Schlafraum betonte Julia, dass sie Kevin wirklich vermisst habe. Die beiden bewerteten die Situation allerdings unterschiedlich: Kevin beschrieb seine Annäherung an Vanessa zunächst als unverbindlich, während Julia ihr Interesse an ihm offen zeigte. Wie Vanessa den Streit über die Betten fand, kam in der Szene nicht zur Sprache. Bereits am ersten Tag gerieten die beiden wegen eines anderen Mannes in eine Konfrontation.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Julia Römmelt und Kevin Njie

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RTLZWEI Julia Römmelt konfrontiert Kevin Njie bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Kevin Njie schieben Betten bei "Der Promihof" zusammen