Konzert: Mary J. Blige beschimpft buhenden Fan als "Idioten"

Ein Konzertbesuch in Las Vegas ist am Mittwochabend offenbar gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Mary J. Blige (55) stand im Dolby Live Theater des MGM Resorts auf der Bühne, als sie ungefähr zur Hälfte ihrer rund zweistündigen Show mit Buh-Rufen aus dem Publikum konfrontiert wurde. Wie in einem von TMZ veröffentlichten Video zu sehen ist, stand die Sängerin zwischen zwei Songs mittig auf der Bühne am Mikrofon, als eine Person aus dem Publikum plötzlich buhte. Statt die Störung zu ignorieren, wandte sie sich direkt an die betreffende Person im Saal, beschimpfte sie als "Idioten" und verlangte, dass der Gast aus dem Theater gebracht werde. Trotz ihres deutlichen Ärgers forderte die Musikerin ausdrücklich eine höfliche Entfernung. Nach dem kurzen Wortgefecht beruhigte sie sich wieder. Der Zwischenfall führte somit nicht zum Abbruch des Konzerts: Wenig später konnte Mary ihre Show wie vorgesehen fortsetzen.

Deutliche Worte fand die Musikerin in Richtung des Störenfrieds. "An die Schl*mpe, die da buht: Du hättest nicht herkommen müssen. Ich hoffe, jemand sieht dich und entfernt dich höflich", rief Mary laut TMZ von der Bühne. Anschließend machte sie deutlich, dass niemand zum Besuch ihres Konzerts gezwungen worden sei. Kurz darauf legte sie noch einmal nach und fragte: "Wofür zum Teufel gibst du dein Geld aus – Idiot!" Kurz darauf kühlte ihr Ärger jedoch ab. Die Interpretin beruhigte sich wieder, entschuldigte sich und setzte ihren Auftritt wie geplant fort. Rund 20 Minuten später erwartete das Publikum zudem ein besonderer Gast: Wyclef Jean (57) kam zu ihr auf die Bühne. Gemeinsam performten die beiden seinen Song "911". Damit rückte nach dem hitzigen Moment wieder die Musik in den Mittelpunkt der Show. Zu dem Zwischenfall gab es zunächst keine weitere Stellungnahme der Künstlerin. Auf eine Anfrage von TMZ zu dem Zwischenfall reagierte die Sängerin zunächst nicht.

Mary J. Blige, die mit vollem Namen Mary Jane Blige heißt, feierte im Januar 2026 ihren 55. Geburtstag. In der Musikwelt trägt sie seit Jahren den Beinamen Queen of Hip-Hop Soul. Neben ihrer Laufbahn als Sängerin arbeitet sie auch als Produzentin und Schauspielerin. Der Vorfall ereignete sich im Rahmen ihrer Residency in Las Vegas. Dafür steht sie regelmäßig für eine etwa zweistündige Show im Dolby Live Theater auf der Bühne. Am Mittwochabend wurde das geplante Programm zwar ungefähr zur Halbzeit von dem Zwischenruf gestört, nach Marys Entschuldigung lief der Auftritt aber weiter. Auch Wyclefs späterer Gastauftritt konnte wie vorgesehen stattfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary J. Blige singt beim zehnten Benefizkonzert LOVE ROCKS NYC im Beacon Theatre in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary J. Blige bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary J. Blige beim zehnten Benefizkonzert LOVE ROCKS NYC am 5. März 2026 im Beacon Theatre in New York