Netflix & Prime: Diese Filme und Serien kommen im November

Wer im November die Couch zur Kommandozentrale erklären möchte, bekommt von Netflix und Prime Video reichlich Munition: neue Serienstaffeln, Filme, Realityformate, Dokus, Comedy und sogar Live-Sport. Zu den größten Neustarts zählen die zweite Staffel von "Black Doves", die am 5. November bei Netflix an den Start geht, sowie die dritte Runde von "Die Kaiserin" ab dem 12. November. Realityfans dürfen sich am 10. November über die dritte Staffel von "The Devil's Plan" freuen. Prime Video wiederum startet am 4. November weltweit mit allen acht Folgen der Serie "The Greatest" über Muhammad Ali (†74) (†74). Am 11. November kehrt zudem "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit den ersten vier Episoden der dritten Staffel zurück. Einen besonderen Auftritt gibt es schon am 3. November: Dann erscheint bei Netflix das Comedy-Special "Mike Tyson: Return of the Mike" – der frühere Boxweltmeister Mike Tyson zeigt sich darin von seiner humorvollen Seite.

Auch bei den Filmen haben beide Anbieter einiges angekündigt. Netflix veröffentlicht "Winstead - Ein Hund feiert Weihnachten" am 4. November, "Ein guter Anwalt" am 9. November und "The Gospel of Christmas" am 11. November. "Final Destination 6: Bloodlines" folgt am 30. November. Der zunächst für den 28. November angekündigte Start von "Spider-Man: Brand New Day" fällt dagegen flach: Netflix räumte einen Fehler ein, ein neuer Termin soll noch folgen. Prime Video zeigt am 18. November "Madden" mit Nicolas Cage (62) als John Madden (†85) und Christian Bale (52) als Al Davis, am 25. November startet die achtteilige Miniserie "Blade Runner 2099" mit Michelle Yeoh (64) und Hunter Schafer. Die neuen "Ringe der Macht"-Folgen werden derweil gestückelt: Die Teile eins bis vier erscheinen am 11. November, fünf und sechs am 18. November, das Finale am 25. November. Netflix ergänzt sein Programm mit der Doku "Der Fall Karen Read" sowie den Live-Events "WWE Crown Jewel: 2026" und "NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams".

Inhaltlich versprechen die Serien einiges: "The Greatest" zeigt Muhammad Ali nicht nur als Boxer, sondern auch als Ehemann, Vater, Bruder und Sohn. Jaalen Best verkörpert den jungen Cassius Clay beziehungsweise Muhammad Ali, Giovanni Ribisi (51) ist als Trainer Angelo Dundee zu sehen. Die dritte Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" setzt ein paar Jahre nach dem Fall von Eregion ein. Charlie Vickers kehrt als Sauron zurück, Morfydd Clark als Galadriel und Robert Aramayo als Elrond, neu dabei ist Jamie Campbell Bower (37) in der Rolle des Celeborn. Bereits am 6. November bringt Prime Video außerdem die französische Serie "Campus Drivers" heraus. Darin zieht Lois nach der Trennung von Max mit dem bindungsscheuen App-Entwickler Lane zusammen. In "Blade Runner 2099" steht wiederum ein ungleiches Duo im Mittelpunkt: Die Geflüchtete Cora muss mit der Replikantin Olwen zusammenarbeiten, der nur noch wenige Tage bleiben.

Anzeige Anzeige

Netflix Keira Knightley als Helen Webb in "Black Doves"

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Jaalen Best als Cassius Clay/Muhammad Ali in "The Greatest"

Anzeige Anzeige

Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin" Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin"

Getty Images Charlie Vickers, "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Darsteller

Anzeige