Zurufe als Zündstoff: Chika stellt Glorias Liebe infrage

Zwischen Chika Ojiudo-Ambrose und Gloria Schwesinger (34) ist nach der neuesten Temptation Island VIP-Folge ein heftiger Streit entbrannt. In ihrer Instagram-Story reagiert Chika jetzt auf Glorias Kritik an den lautstarken Zurufen zwischen den beiden Villen. Gloria hatte zuvor erklärt, dass Chika und ihre Partnerin Carina Ojiudo-Ambrose es mit der Kommunikation über die Grundstücksgrenzen hinweg besonders übertrieben hätten. Zeitweise habe es gewirkt, als würden die beiden einen "halben Podcast" führen. Für Chika steckt hinter Glorias Seitenhieben allerdings vor allem Frust über deren eigene Beziehung mit Micha. Dabei teilt sie ordentlich aus: "Leute, ich schwöre, besser habe ich so einen Ruf, als dass mein Mann nur eine Espressotasse Liebe für mich überhat", wettert sie auf Instagram.

Auslöser des Streits war Glorias Versuch, die ausgestrahlten Szenen aus dem Treuetest einzuordnen. Ihren Schilderungen zufolge hätten in den ersten Tagen nicht nur Carina und Chika über die Grundstücksgrenzen hinweg gerufen, sondern auch die anderen Kandidaten. Micha habe Glorias Namen ebenfalls zweimal gerufen, allerdings eher zurückhaltend im Chor mit den anderen Männern und ohne Liebesbekundungen. Genau darin sieht Chika laut Realitystar.de einen entscheidenden Unterschied: Während sie ihre Zuneigung zu Carina offen zeige, gebe sich Gloria ihrer Ansicht nach mit dem absoluten Minimum zufrieden. Die lautstarken Rufe wurden wohl auch von der Produktion unterbunden: Laut Gloria wurde zunächst per Durchsage Ruhe gefordert, bevor schließlich laute Musik gespielt wurde.

Nach ihren scharfen Spitzen schlägt Chika schließlich ernstere Töne an und richtet einen deutlichen Appell an ihre Follower. Sie warnt davor, an einer Partnerschaft festzuhalten, in der die Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Schließlich verdiene niemand eine Beziehung, in der er deutlich mehr Liebe investiert, als er zurückbekommt. Dazu erklärt die Reality-TV-Bekanntheit: "Vielleicht ist es dann einfach nicht das Richtige. Man sollte sich niemals irgendwas erzwingen." Wie es für die Paare bei "Temptation Island" weitergeht, erfahren die Fans jeden Montag auf RTL+. Dass die ungewöhnliche Wohnsituation auch für die Kandidaten selbst zur Belastungsprobe wurde, machte Gloria bereits zuvor im Interview mit Promiflash deutlich: "Dass die Villen so nah aneinander sind, wird dieses Jahr wirklich eine richtige Herausforderung für alle Teilnehmer. Es war wirklich sehr schlimm."

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Instagram / chikaojio Chika Ojiudo-Ambrose, August 2025

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln