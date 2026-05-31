Fans werfen Mary J. Blige fehlendes Engagement bei Show vor

Mary J. Blige (55) sorgt mit ihrem aktuellen Auftritt in Las Vegas für reichlich Gesprächsstoff: In einem viralen TikTok-Video ist die R&B-Ikone während ihrer Show zusammengesackt auf einem gigantischen Thron zu sehen, während einer ihrer Songs im Hintergrund läuft. Die Sängerin trägt ein komplett schwarzes Outfit mit Cap, lehnt sich gegen die Lehne und legt ihr goldenes Mikrofon kurz sogar auf die Stirn. In Ausschnitten, über die unter anderem The Sun berichtet, wirkt Mary zwischendurch lustlos, tanzt nur mit wenig Energie und setzt sich während der Performance mehrfach hin, um sich auszuruhen.

Auf TikTok und in anderen sozialen Netzwerken häufen sich seitdem die Reaktionen auf die Show in der Glitzermetropole. Unter den Clips finden sich zahlreiche Kommentare, die Marys Auftritt kritisieren. Ein User schreibt etwa: "Manchmal ist es okay, in Rente zu gehen", ein anderer fragt: "Was für einen Vertrag hat sie unterschrieben?". Wieder jemand fordert: "Bitte lasst sie aus ihrem Vertrag raus und lasst sie sich ausruhen." Ein weiterer Nutzer zieht einen Vergleich zu einer anderen Künstlerin: "Ich bin ehrlich gesagt froh, dass mein Favorit Beyoncé ist, ihre Arbeitsmoral ist unerreicht." Besonders viel Aufmerksamkeit bekam der Kommentar: "Sie hasst ihren Job." Laut den Berichten handelt es sich bei dem Auftritt um Marys erste eigene Konzert-Residency in Las Vegas, die unter dem Titel "Mary J. Blige: My Life, My Story The Las Vegas Residency" im Dolby Live Theatre läuft. Der Start am 1. Mai war komplett ausverkauft, wegen der hohen Nachfrage wurde die Konzertreihe bis in den Herbst 2026 verlängert.

Die "Queen of Hip-Hop Soul" blickt auf eine über drei Jahrzehnte lange Karriere zurück und wurde in dieser Zeit mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrere Grammy Awards, American Music Awards und Billboard Music Awards sowie ein Primetime Emmy. In ihrer aktuellen Residency teilt sich die Sängerin die Bühne immer wieder mit prominenten Kollegen: In den ersten Shows traten unter anderem 50 Cent (50), Usher (47), Method Man (55) und die Rapgruppe The Lox an ihrer Seite auf. Den Abschluss der Konzertreihe soll ein besonderes Finale an Halloween 2026 bilden. Abseits ihrer Musik ist Mary auch als Schauspielerin und Produzentin erfolgreich und hat in Interviews in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr ihre persönliche Geschichte und ihr Weg aus schwierigen Verhältnissen für ihre Kunst sind.

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Getty Images Mary J. Blige singt bei der Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony

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Getty Images 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Snoop Dogg bei der Super-Bowl-Halbzeitshow

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Getty Images Mary J. Blige, Mai 2022