Sinneswandel: Diogo Sangre lässt Gesichtstattoos entfernen

Diogo Sangre (32) hat seinem Gesicht einen neuen Look verpasst – und der fällt überraschend clean aus. Bis vor Kurzem trug der Realitystar und Tätowierer noch mehrere schwarze Symbole an seiner Schläfe. Diese sind mittlerweile verschwunden: Seine Haut ist an dieser Stelle nun vollständig frei von Motiven. Dabei ist der restliche Körper des 32-Jährigen vom Kiefer abwärts bis zu den Fingerknöcheln großflächig tätowiert. Ausgerechnet die Motive im Gesicht mussten jetzt also weichen. Das Ergebnis ist in einem TikTok-Clip zu sehen, den das Studio veröffentlicht hat, das die Entfernung vorgenommen hat. Darin zeigt Diogo seine Schläfe aus nächster Nähe und wirkt sichtlich begeistert von der Veränderung. Von den Motiven, die jahrelang zu seinem Markenzeichen gehörten, ist nichts mehr zu sehen.

Vor der Kamera des Studios zeigt sich der TV-Star glücklich mit dem Ergebnis. "Ich bin jetzt super zufrieden, wo meine Gesichtstattoos weg sind. Sonst bin ich mit dem Rest meiner Tattoos sehr zufrieden", betonte Diogo in dem Clip. Weitere Veränderungen schloss er allerdings nicht aus: "Man weiß aber nie, Geschmäcker ändern sich, man wird älter, man findet was anderes cool." Ob künftig noch weitere Motive entfernt werden, ließ er damit offen. In der Kommentarspalte der Plattform sorgte sein neuer Look für reichlich Gesprächsstoff. Viele Fans zeigten sich begeistert von dem Ergebnis und kommentierten unter anderem: "Siehst zehn Jahre jünger aus", "Es sieht viel besser aus, nice!" und "Beste Entscheidung in deinem Leben". Andere Follower trauerten den schwarzen Symbolen hingegen nach. "Schade, fand die richtig nice", hieß es etwa, während ein weiterer Nutzer schrieb: "Die sahen doch verdammt gut aus."

Nicht nur optisch scheint für Diogo ein neues Kapitel anzustehen. Auch mit Blick auf seine persönliche Zukunft machte sich der Tätowierer zuletzt Gedanken. Während eines Familienurlaubs in Portugal sprach er im August 2026 über seinen Wunsch, möglichst bald Vater zu werden. Vor allem die Zeit mit seinen kleinen Patenkindern hatte diese Sehnsucht in ihm geweckt. Das gemeinsame Herumtoben und Kuscheln habe seinen Kinderwunsch noch einmal deutlich verstärkt. Einem konkreten Familienplan stand damals allerdings ein entscheidender Punkt im Weg: Diogo war zu diesem Zeitpunkt Single. Eine Partnerin, mit der er sich den Traum von eigenem Nachwuchs erfüllen könnte, fehlte dem Realitystar also noch. Bekannt wurde Diogo durch seine Auftritte im deutschen Reality-TV, wo er sich mit seinem markanten, tätowierten Erscheinungsbild einen Namen machte.

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Imago Diogo Sangre auf dem roten Teppich vor dem Boxevent Fame Fighting 2024

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RTL / Friederike Jacobitz Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Imago Diogo Sangre bei Fame Fighting 2026 in der Grugahalle in Essen