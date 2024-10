Dank Selbstliebe: Mary J. Blige schwärmt von neuem Partner

Mit der kürzlich erfolgten Aufnahme in die legendäre Rock and Roll Hall of Fame wurde Sängerin Mary J. Blige (53) eine besondere Anerkennung zuteil. Dabei gab sie auch bekannt, dass sie sich in ihrem Privatleben wieder über das Glück der Liebe freuen darf. Die gefeierte Queen of R&B bestätigte gegenüber Extra, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat, der sie an diesem besonderen Tag begleitete. "Es geht mir großartig", verriet die "Real Love"-Interpretin strahlend. Für Mary ist ihr neues Glück eng mit ihrer Selbstliebe verbunden, wie sie erklärte: "Wenn du dich selbst liebst, wirst du jemanden anziehen, der sich wirklich für dich interessiert."

Der Weg zur Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame war für Mary J. Blige jedoch alles andere als einfach. Sie sprach offen über die dunklen Phasen in ihrem Leben, besonders während der Zeit ihres 1994 veröffentlichten Albums "My Life". Wie Page Six berichtet, befand sich die Sängerin damals in einer tiefen Krise. "Ich hasste mich selbst. Ich hasste mein Leben", gab sie preis und fügte hinzu, dass viele Fans sich mit ihrer Musik verbunden fühlten und ihr in diesen schweren Zeiten beistanden. Mary sieht darin einen gemeinsamen Weg mit ihren Anhängern, der in dem aktuellen Erfolg gipfelt: "Es hat lange gedauert, aber wir sind angekommen. Wir haben gesehen, wir haben erobert."

Privat zeigt sich die Sängerin derzeit in einer sehr dankbaren und zufriedenen Phase ihres Lebens. Den Glauben an die Liebe hatte sie nach dem Ende ihrer langjährigen Ehe im Jahr 2016 nie aufgegeben. Neben der nun neu entfachten Liebe hat sie auch musikalisch Großes vor. Mit der Veröffentlichung ihrer neuesten Single "You Ain’t the Only One" und ihrem kommenden Album "Gratitude" will sie eine ganz bestimmte Message senden: "Ich bin einfach voller Dankbarkeit", erklärte sie und unterstrich, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinde. Für Mary J. Blige ist die Aufnahme in die Hall of Fame das höchste aller Ehren, da sie nicht nur ihre musikalischen Leistungen würdigt, sondern auch die positive Wirkung, die sie auf das Leben anderer hatte.

Getty Images Mary J. Blige singt bei der Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony

Getty Images Mary J. Blige bei den Billboard Music Awards 2022

