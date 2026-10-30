Sogar Martin Rütter scheidet wegen Hunden bei Vermietern aus

Martin Rütter (56) bekommt bei seiner Wohnungssuche in München ausgerechnet wegen potenzieller Hunde Absagen. Der Hundeprofi hält nach dem Tod seiner Hündin Emma zwar aktuell keinen Vierbeiner, möchte aber in der Zukunft wieder mit einem Tier zusammenleben. Aus diesem Grund ist für ihn ein Zuhause, in dem Hunde verboten sind, keine Option. "Dadurch sind uns schon ein, zwei Wohnungen flöten gegangen", berichtete Martin. Manche Vermieter hätten etwa die Sorge, ein Hund könne ständig bellen. Diesen Einwand weist der Experte mit Blick auf seine Erfahrung zurück: "Da kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen: Meine Hunde tun das nicht." Gegenüber der Abendzeitung bezeichnet der TV-Hundetrainer die Suche als "schwierig" und räumt ein: "Ich habe es unterschätzt. In Großstädten ist es überall schwer, aber hier habe ich das Gefühl, es ist extra so."

Ein Anfang Oktober veröffentlichter Onlineaufruf sorgte zwar für viele Rückmeldungen, die jedoch nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Vorgeschlagen wurden ihm unter anderem ein Haus zum Kauf in Grünwald und eine lediglich 36 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung. Dabei hat er eine klare Wunschliste für das neue Zuhause: Er sucht eine Mietwohnung mit 100 bis 150 Quadratmetern und Balkon. Am liebsten möchte er in der Münchner Innenstadt, im Lehel oder in der näheren Umgebung wohnen. Von seiner Wunschliste will der gebürtige Duisburger trotz des angespannten Wohnungsmarktes keine Punkte streichen. Auf Zusätze wie einen eigenen Parkplatz könnte er dagegen verzichten. Mit seinem öffentlichen Aufruf wollte er zugleich anderen Betroffenen zeigen, dass sie mit der schwierigen Suche und den hohen Münchner Preisen nicht allein sind.

Bislang lebte Martin auf einem großen Pferdehof in der Nähe von Köln, den er nun verkaufen möchte. Seit auch sein letztes Kind ausgezogen ist, betrachtet der Hundeprofi diesen Lebensabschnitt als beendet. Für sein neues Kapitel zieht es ihn ganz bewusst aus der ländlichen Umgebung mitten nach München. Nach einem Sommer in der bayerischen Landeshauptstadt schwärmt er von der Isar, der Sauberkeit und der hohen Lebensqualität. Auch die kurze Distanz zum Schliersee habe es ihm angetan. Wann nun auch wieder ein vierbeiniger Gefährte dazukommt, bleibt ungewiss: Von seiner Mischlingshündin Emma musste der Hundeexperte im Juni 2025 Abschied nehmen. Sie war mehr als zwölf Jahre lang an seiner Seite gewesen und starb an den Folgen von Lungenkrebs.

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gbrci / Future Image Martin Rütter im September 2023

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Michael Kremer / Future Image Martin Rütter im August 2020

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Andreas Rentz / Staff / Getty Images Martin Rütter, November 2019