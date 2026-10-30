Samuel L. Jackson bewachte einst Larry Davids Wohnhaus

Bevor Samuel L. Jackson (77) zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods wurde, verdiente er sein Geld mit einem ganz anderen Job: Ende der 1970er-Jahre bewachte er das Manhattan Plaza in New York City. Der Schauspieler, der damals um jede noch so kleine Rolle kämpfen musste, schob in dem Gebäudekomplex im Stadtteil Hell's Kitchen regelmäßig Nachtschichten. "Ich hatte außerhalb des Theaters nur einen richtigen Job – als Wachmann vor dem Manhattan Plaza. Es war eine Baustelle. Die Leute waren noch nicht eingezogen. Ich stempelte um 23 Uhr ein und um 7 Uhr morgens aus", berichtete Samuel bereits 2017 gegenüber The Columbus Dispatch. In dem Wohnhaus, das er damals bewachte, lebten später einige prominente Mieter, unter anderem "Seinfeld"-Schöpfer Larry David, Schauspielerin Angela Lansbury (†96) und Dramatiker Tennessee Williams.

Die ungewöhnliche Verbindung zwischen Samuel und Larry griff Blake J. Harris nun in seinem Buch "Emperor of Nothing: The Making of Larry David" erneut auf. An die Zeit in Hell's Kitchen erinnert sich der Oscarpreisträger laut Blake noch sehr genau. Samuel habe ihm berichtet, dass das Viertel zu der Zeit, als er im Manhattan Plaza arbeitete, der "wilde, wilde Westen" gewesen sei. Auf der Ninth Avenue hätten vor allem transgeschlechtliche Sexarbeiterinnen das Straßenbild bestimmt. Samuel habe sich damals gefragt, wo eigentlich die Polizei bleibe. Samuels klares Fazit im Gespräch mit Blake lautete daher: "Ich bekam eine sehr anschauliche New-York-Ausbildung, als ich von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens arbeitete."

Während er nachts Wache schob und tagsüber nach Rollen suchte, kämpfte der Schauspieler zugleich mit einer Suchterkrankung. Im Gespräch mit Esquire erklärte er 2019, dass er schließlich aufgehört habe, Drogen zu nehmen, weil er es leid gewesen sei, high zu werden. Nach einem Entzug übernahm er 1991 die Rolle des Crackabhängigen Gator Purify im Liebesdrama "Jungle Fever". Die Darstellung brachte ihm große Aufmerksamkeit ein und gilt als sein Durchbruch. Die Mitarbeitenden der Entzugsklinik hatten ihm von dem Projekt abgeraten, weil sie mögliche Auslöser befürchteten. "All diese Scheißkerle in der Entzugsklinik sagten: 'Du solltest diesen Film nicht machen, weil du dadurch getriggert werden könntest.' Ich hasste sie. Aber das war ihr Job. Und ich habe es geschafft", erinnerte sich Jackson an die damalige Zeit. Heute ist er ein gefeierter Hollywoodstar. Die Zeiten, als er die Wohnhäuser anderer bewachte, liegen längst hinter ihm.

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Getty Images Samuel L. Jackson, März 2025

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Getty Images Samuel L. Jackson, Schauspieler

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Getty Images Samuel L. Jackson im Oktober 2022