Porsha Williams' Ex wegen falscher Steuerangaben angeklagt

Für Simon Guobadia (62) spitzt sich die juristische Lage zu: Der Ex-Mann von Porsha Williams (45) muss sich vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Georgia verantworten. Wie TMZ berichtet, wurde am Dienstag Anklage gegen den Unternehmer erhoben. Ihm wird in zwei Fällen vorgeworfen, an der Erstellung und Einreichung falscher Bundessteuererklärungen mitgewirkt zu haben. Aus den Gerichtsunterlagen, die dem Portal vorliegen, geht hervor, dass Simon im März 2021 ein zu versteuerndes Einkommen von null Euro angegeben haben soll. Nach Angaben der Ermittler seien seine tatsächlichen Einnahmen jedoch höher gewesen. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen den Geschäftsmann erlassen. Ob er bereits festgenommen wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Fall hat eine besondere Vorgeschichte: Simon war bereits 2025 wegen Einwanderungsproblemen aus den USA abgeschoben worden. Wo er sich derzeit aufhält, ist öffentlich nicht bekannt.

Doch damit nicht genug: Die Staatsanwaltschaft wirft Simon außerdem vor, die Umsätze seines Unternehmens Simcol Petroleum Limited zu niedrig angegeben zu haben. In den Unterlagen für März 2021 waren demnach Bruttoumsätze von mehr als 40 Millionen Euro ausgewiesen. Auch einige Monate später soll der Unternehmer laut Anklage erneut falsche Zahlen eingereicht haben. Im Juli 2021 gab er den Dokumenten zufolge lediglich 52.231 Euro als zu versteuerndes Einkommen an. Seine Firma verzeichnete im selben Zeitraum hingegen einen Bruttoumsatz von knapp 28 Millionen Euro. Nach Angaben von TMZ gehen die Bundesbehörden davon aus, dass Simon genau wusste, dass die tatsächlichen Werte über seinen Angaben lagen. Das betreffe den Ermittlern zufolge sowohl sein zu versteuerndes Einkommen als auch die Bruttoumsätze seines Unternehmens. Im Mittelpunkt der Anklage stehen somit zwei Steuererklärungen aus dem Jahr 2021.

Simon war mit Porsha, bekannt aus "The Real Housewives of Atlanta", verheiratet. Im November 2022 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Lange hielt die Ehe jedoch nicht: Bereits im Februar 2024, nach gerade einmal 15 Monaten, reichte die Realitydarstellerin die Scheidung ein. Es folgte ein langwieriger Rechtsstreit zwischen den beiden. Erst im August 2026 wurde die Scheidungsvereinbarung schließlich bestätigt. Darin wurde Porsha die gemeinsame, mehrere Millionen Dollar teure Villa in Atlanta vollständig zugesprochen. Zusätzlich standen ihr aus Simons Anteil am Immobilienwert 1,4 Millionen Euro zu. Auch einen Rolls-Royce Ghost aus dem Baujahr 2021 erhielt die TV-Bekanntheit. Mit der Vereinbarung wurden die bis dahin offenen Streitpunkte zwischen den Ex-Partnern geklärt.

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Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022

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Instagram / iamsimonguobadia Simon Guobadia im August 2024

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Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024