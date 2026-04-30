Housewives-Co-Star schwärmt von Porsha Williams' Freundin

In der neuen Staffel von The Real Housewives of Atlanta dreht sich gerade alles um Porsha Williams (44) und ihre neue Liebe. Die 44-jährige Reality-TV-Ikone stellte in der vor Kurzem ausgestrahlten Folge ihre Freundin Patrice "Sway" McKinney den anderen Castmitgliedern vor. Offenbar ist die Reaktion darauf durchweg positiv – zumindest, was ihre Serienkollegin Phaedra Parks betrifft. Die schwärmt gegenüber Us Weekly regelrecht von der neuen Frau an Porshas Seite: "Sway ist so süß. Sie ist wirklich so eine sanfte Frau. Ich liebe es einfach – sie vergöttert Porsha und ich glaube, Porsha braucht diese Art von Liebe, jemanden, der sie bedingungslos liebt."

Dass Porsha sich für Frauen interessiert, ist für sie selbst kein großes Geheimnis mehr. In einem Confessional der Sendung sagte sie offen: "In der Vergangenheit hatten die Leute viel zu sagen darüber, dass ich mit Frauen zusammen war. Es ist buchstäblich das am schlechtesten gehütete Geheimnis." Phaedra gestand derweil, dass sie selbst zu den Letzten gehörte, die davon wussten – weil sie lieber auf ihre eigenen Angelegenheiten achte. Trotzdem freut sie sich für ihre Freundin: "Ich bin einfach froh, dass sie ihre Wahrheit zeigt und sich unangreifbar von jemandem lieben lässt."

Die Beziehung mit Sway ist Porshas erste öffentliche Romanze, seit ihre Ehe mit Simon Guobadia (61) im Sande verlief. Die Medienpersönlichkeit hatte im Februar 2025 die Scheidung vom Filmproduzenten eingereicht – nach nur 15 Monaten Ehe. Kurz nach der Ankündigung der Trennung wurde bekannt, dass Simon, der aus Nigeria stammt, von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen und schließlich im Juni 2025 in sein Heimatland abgeschoben wurde. Laut einem Insider hatte die Abschiebung allerdings nichts mit der Entscheidung zur Scheidung zu tun. Im selben Monat wurde die Ehe offiziell für beendet erklärt.

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Instagram / porsha4real Patrice "Sway" McKinney und Porsha Williams, April 2026

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Instagram / porsha4real Porsha Williams und Patrice "Sway" McKinney im November 2025

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Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022