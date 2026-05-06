Porsha Williams war nach Trennung finanziell am Boden

Porsha Williams (44) führt heute ein glamouröses Leben – doch das war nicht immer so. Im Podcast "Reality with The King" von Carlos King sprach die Realitystar-Ikone offen darüber, wie sie nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Kordell Stewart finanziell auf den absoluten Tiefpunkt gesunken ist. Nachdem sie aus dem gemeinsamen Penthouse ausziehen musste, zog sie kurzerhand bei ihrer Mutter ein. Die Situation war so angespannt, dass sie sich sogar 500 Dollar von ihr leihen musste, um über die Runden zu kommen – ein krasser Gegensatz zu dem Leben, das sie bis dahin geführt hatte.

Ausgerechnet zu dieser Zeit waren auch die Kameras von The Real Housewives dabei und hielten diese schwierige Phase fest. Porsha erklärte, dass sie beim Einstieg in die Show gewusst habe, dass nicht nur die glamourösen Momente gezeigt werden würden, sondern auch die harten. Statt selbst am Herd zu stehen und die perfekte Ehefrau zu spielen, kochte nun ihre Mutter für sie. Doch genau das habe ihr geholfen, sich neu zu erfinden – und zwar ohne ihre Identität an einen Mann zu knüpfen. Diese Neuausrichtung beschreibt sie als den Moment, in dem sie wirklich zu sich selbst gefunden habe.

Porsha wurde am 22. Juni 1981 geboren und ist neben ihrer Karriere als Realitystar auch als Unternehmerin aktiv. Ihre Ehe mit dem ehemaligen NFL-Profi Kordell Stewart wurde 2013 geschieden. Heute sagt sie, dass ihr damaliger Kampf ihr nicht nur Stärke verliehen habe, sondern sie auch in die Lage versetze, anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. Ihre Geschichte zeige ihr zufolge, dass man sich auch aus dem tiefsten Tief wieder herausarbeiten kann.

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Getty Images Porsha Williams in New York City

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Getty Images Porsha Williams, Januar 2025

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Getty Images Porsha Williams im September 2016 in Los Angeles