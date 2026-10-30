Bill Kaulitz gönnt sich Lachs-Sperma und Botox vor Tour

Bill Kaulitz (37) bereitet sich derzeit auf die großen Bühnenmomente mit Tokio Hotel vor – und das offenbar mit einem Beauty-Programm der besonderen Art. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) aufnimmt, plauderte der Frontsänger ganz offen über die kosmetischen Maßnahmen rund um die "Arena Tour 2026", die die Band unter anderem nach London und Paris führt. Neben Botox stand dabei auch eine sogenannte "Lachs-Sperma-Facial-Behandlung" auf dem Plan. Nach einer kräftezehrenden Generalprobe stand für den Musiker zunächst allerdings Erholung an: Er schlief ausgiebig, bevor sein Beauty-Fahrplan startete. Zuerst bekam Bill einen Vitamin-D-Tropf. Anschließend veranstaltete er zusammen mit seinen Assistenten eine "Botox-Party". Den Abschluss der Vorbereitung bildete schließlich die außergewöhnliche Gesichtsbehandlung, deren wenig glamouröser Name im deutlichen Kontrast zum erhofften Effekt auf der Haut steht.

Hinter dem wenig glamourös klingenden Begriff "Lachs-Sperma" verbergen sich Beauty-Anwendungen mit Wirkstoffen, die aus Lachszellen gewonnen werden. Sie sollen das Hautbild verbessern und die Regeneration der Haut unterstützen. Dass er ein Faible für kosmetische Eingriffe hat, verheimlicht Bill ohnehin schon länger nicht – auch über Botox spricht der Sänger völlig unverblümt. Sein Motto für die anstehenden Konzerte brachte er im Podcast auf den Punkt: Bei dieser Tour sei ihm "keine Beauty-Behandlung zu viel". Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nach den Konzerten offenbar nicht. Schon kurz darauf wartet auf Bill und Tom der nächste große Termin vor einem Millionenpublikum. Am 5. Dezember 2026 moderieren die Brüder erstmals das TV-Comeback von Wetten, dass..?. Die Unterhaltungsshow wird live aus Halle (Saale) übertragen und stellt für die beiden Musiker eine weitere große Aufgabe in ihrem ohnehin dicht gefüllten Kalender dar.

Der prall gefüllte Terminkalender und die Vorbereitungen auf die Arenatour gingen zuletzt allerdings nicht spurlos an dem Musiker vorbei. Bill berichtete im "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood"-Podcast, dass er nach einem besonders realistischen Albtraum mit einer Panikattacke aufgewacht sei: "Es war eine richtige Panikattacke." Nach dem Aufwachen hatte er ein starkes Kribbeln vor Stress gespürt und gegen die belastenden Gefühle angekämpft. Um die Gedankenspirale zu durchbrechen, hatte er sich vor Augen gehalten, dass Grübeln seine Lage nur verschlimmern würde. Seine Aufgaben hatten schließlich auch am nächsten Tag noch auf ihn gewartet. Auch Tom hatte seine Erschöpfung offen angesprochen: "Mehr geht nicht. Ich falle jeden Abend ins Bett, bin völlig fertig."

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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ActionPress Bill Kaulitz, Musiker