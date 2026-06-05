Brisanter Einzug: Diogo Sangre mischt "Ex on the Beach" auf

Drama zieht in die Ex on the Beach-Villa ein. Lars Maucher (29) trifft in der zweiten Folge auf seine Ex Siria – die beiden sollen bei einem Date offene Probleme aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit klären. Doch das Gespräch wird abrupt unterbrochen, als Diogo Sangre (31) plötzlich dazustößt. Schon die Begrüßung macht deutlich, dass zwischen den Männern dicke Luft herrscht: Lars verweigert ihm schlicht den Handschlag. Im Interview erklärt Diogo, es habe einmal eine Situation gegeben, die "nicht so cool" gewesen sei – mehr verrät er zunächst nicht.

Doch nicht nur mit Lars hat Diogo Schwierigkeiten. Auch das Verhältnis zu Siria ist angespannt. "Wir haben schon länger keinen Kontakt mehr. Warum hast du dich nicht mehr gemeldet?", konfrontiert sie den Realitystar. Diogo hingegen sieht die Sache deutlich lockerer und bezeichnet ihre gemeinsame Zeit als "lockeres Kennenlernen" ohne Beziehungsstatus. Siria sieht das völlig anders. Im Einzelinterview stellt sie klar: "Also, wenn mich jemand Schatz nennt, mit mir händchenhaltend rumläuft und ich seine Mutter kennenlernen darf, dann ist es für mich nicht einfach Sex. Sorry, dann hat er einfach eine Wahrnehmungsstörung."

Schon in der ersten Folge hatte sich angedeutet, dass Diogo in der Villa für Gesprächsstoff sorgen könnte. Beim Mädels-Talk kam eine pikante Gemeinsamkeit ans Licht: Asena Neuhoff, Shima, Michelle, Kathleen Glawe und auch Bonny hatten bereits Kontakt zu ihm. Als Bonny seinen Namen fallen ließ, wurde es schnell konkret. Shima erklärte: "Also, ich hatte eine Zeit lang Kontakt mit Diogo." Kathleen legte direkt nach: "Ja, ich auch." Und Asena setzte noch einen drauf: "Ich hatte ja schon vor dieser ganzen Fame-Zeit... Aber ich fand den ganz schlimm." Wie die übrigen Frauen auf seinen Einzug reagieren werden, bleibt abzuwarten – Diogo trifft erst in der nächsten Folge auf sie.

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RTL / Friederike Jacobitz Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Friederike Jacobitz Siria, "Ex on the Beach"-Kandidatin