Süße Neuigkeiten: Chanelle Hayes und Dan haben geheiratet!

Chanelle Hayes (36) hat Ja gesagt! Die britische Reality-TV-Teilnehmerin und ihr langjähriger Verlobter Dan Bingham schritten rund zwei Jahre nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung vor den Traualtar. Bisher hat die The Only Way Is Essex-Darstellerin zwar noch keine offiziellen Fotos der Hochzeit veröffentlicht, doch ihre TV-Kollegin Maria Fowler (37) gewährt den Fans im Netz Einblicke in die Feier. In einer Instagram-Story sieht man sie ausgelassen auf der Hochzeitsfeier von Chanelle und Dan.

Überglücklich verriet Chanelle 2022 im Gespräch mit OK! Magazine Details ihrer Verlobung. Diese habe in den eigenen vier Wänden stattgefunden. "Ich hatte vor, mit ihr wegzufahren und etwas wirklich Schönes zu machen, aber wir haben es einfach nicht geschafft", erklärte Dan die Auswahl der Location. Seine Liebste hingegen hatte "überhaupt keine Ahnung", dass ihr Schatz ihr vor ihr auf die Knie gehen würde.

Doch Chanelle teilt nicht nur die schönen Seiten ihres Lebens mit den Fans: Die Britin hat nämlich seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – bei ihr wurde Arthritis in der Hüfte diagnostiziert. "Jeder hat andere Probleme, aber wenn man es mit jemandem teilt, kann man die Last leichter machen", erklärte sie vergangenes Jahr auf Instagram und gab offen zu, dass es ihr manchmal nicht gut gehe.

