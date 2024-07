Kurz nach Hochzeit: Chanelle Hayes hat Gesundheitsprobleme

Reality-TV-Star Chanelle Hayes (36) hat vor wenigen Tagen ihren langjährigen Partner Dan Bingham geheiratet. Die intime Zeremonie, bei der ausschließlich nahestehende Freunde und Familienmitglieder anwesend waren, fand in einer idyllischen Scheune statt. Doch nur wenige Stunden nach der Trauung ging es für die Big Brother-Bekanntheit nicht so idyllisch weiter: Die zweifache Mama musste aufgrund eines Schubs ihrer Myalgischen Enzephalomyelitis, auch Chronisches Erschöpfungssyndrom genannt, das Bett hüten. "Der Zusammenbruch nach der Hochzeit, den wir erwartet haben, ist endgültig da", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und zeigt ein Foto von sich im Bett.

Bereits vor drei Jahren wurde bei der 36-Jährigen die Krankheit diagnostiziert. "Schmerzmittel, Wärmflasche, Flüssigkeit und viel Schlaf für diese Frau", fügt sie ihrem Beitrag noch hinzu. Doch nicht nur damit hat die TV-Persönlichkeit zu kämpfen – im vergangenen Jahr entdeckten Ärzte Osteoarthritis bei ihr. "Wenn man bedenkt, dass ich erst 35 Jahre alt bin – man hat bei mir jetzt Arthritis in beiden Hüften diagnostiziert", informierte sie damals ihre Fans im Netz. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, bei der die Gelenke steif werden und schmerzen.

Chanelle wurde 2007 berühmt, als sie im Alter von gerade einmal 19 Jahren an der achten Staffel der britischen Ausgabe der Realityshow "Big Brother" teilnahm. Sie wurde zu einem der meistdiskutierten Fernsehsternchen, nachdem sie die Zuschauer mit ihrer rasanten Romanze mit ihrem Mitbewohner Zac "Ziggy" Lichman in ihren Bann gezogen hatte. Mittlerweile lebt die Influencerin aber ein eher zurückgezogenes Leben, ohne den Fernsehtrubel, und ist liebevolle Mutter ihrer Söhne Blakely und Frankie.

Neben ihren gesundheitlichen Herausforderungen berichtete Chanelle aber auch öfters über ihren beeindruckenden Gewichtsverlust, der sie in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Vor drei Jahren unterzog sich der Realitystar einer Magen-OP und konnte seitdem 57 Kilo abnehmen. Auf Instagram hielt sie ihre Follower kontinuierlich über ihren Fortschritt auf dem Laufenden und teilte ihre Erfahrungen offen. "Bereue ich es? Nicht im Geringsten, es hat mein Leben verändert, als ich es nicht alleine schaffen konnte. [...] In gewisser Weise hat es mein Leben nicht nur verändert, sondern es auch gerettet", schrieb sie emotional in einem Post.

Trotz all dieser Veränderungen wies Chanelle stets darauf hin, dass dieser Weg jedoch alles andere als einfach war. Sie betonte, dass die Magen-OP keine schnelle Lösung darstellte und ihre gesamte Essens- und Verdauungsweise für immer verändert habe. "Ist es einfach? Nein, es gibt noch viel zu tun, es ist keine einfache und schnelle Lösung, und es verändert die Art und Weise, wie man isst und verdaut, für immer", teilte sie damals offen mit.

