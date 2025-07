Nach Magenband-OP kämpft Chanelle Hayes mit Nebenwirkungen

2020 ließ Chanelle Hayes (37) eine Magenband-OP durchführen und konnte seitdem um die 57 Kilogramm verlieren. Doch der Eingriff blieb offenbar nicht ohne Folgen. Wie die britische Reality-Bekanntheit jetzt in einem Interview mit Daily Mail verrät, kämpfe sie seit der OP mit dem sogenannten Dumping-Syndrom. Das bezeichnet eine Art Störung, die durch Magen-OPs ausgelöst werden kann und bei der vor allem zuckerhaltige Nahrung zu schnell vom Magen in den Dünndarm wandert, was zu Krämpfen und Übelkeit führen kann. "Diese körperliche Barriere hält mich vom Essen ab. Wenn ich mehr esse, als mein Magen fassen kann, muss ich mich übergeben. Wenn ich Dinge esse, die zu schlecht für mich sind, könnte ich das Dumping-Syndrom bekommen, Durchfall, Erbrechen, Schweißausbrüche – das zwingt einen, auf dem rechten Weg zu bleiben", erklärt Chanelle.

Vor allem die Übelkeit sei etwas, dass für Chanelle nur schwer auszuhalten sei. Denn bereits seit Jahren lebe sie mit einer Art Phobie vor dem Erbrechen, die sie regelrecht "terrorisiert" habe. "Ich habe eine riesige Phobie vor dem Erbrochenem, es ist schrecklich, es macht mir Angst", meint sie. Allerdings musste sie feststellen, dass sie trotz allem noch regelmäßig zu Schokolade, Pizza und Co. greife – an ihren Gewohnheiten habe sich nicht wirklich etwas verändert. Durch die OP vertrage sie die rauen Mengen allerdings meist nicht: "Ich greife immer noch nach einem Schokoriegel, einem Milchshake oder einem Stück Pizza, aber ich esse mehr, als mein Magen vertragen kann, und das geht nicht gut aus."

Bereits im vergangenen Jahr machte ihre Gesundheit Chanelle zu schaffen. Das ehemalige Model kämpfte kurz nach der Hochzeit mit Dan Bingham mit der Myalgischen Enzephalomyelitis. Die Erkrankung wird auch als chronisches Erschöpfungssyndrom bezeichnet und zwang Chanelle nur wenige Stunden nach der Feier, Bettruhe zu halten. "Der Zusammenbruch nach der Hochzeit, den wir erwartet haben, ist endgültig da", informierte die 37-Jährige ihre Fans bei Instagram. Die Krankheit wurde bereits vor etwa vier Jahren bei ihr diagnostiziert und tritt offenbar in Schüben auf. Da helfe ihr nur Bettruhe, wie sie weiter betonte: "Schmerzmittel, Wärmflasche, Flüssigkeit und viel Schlaf für diese Frau."

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, Reality-Sternchen

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, britische TV-Persönlichkeit

