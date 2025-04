Chanelle Hayes präsentiert krassen Gewichtsverlust im Bikini

Chanelle Hayes (37) hat auf Instagram ihren beeindruckenden Gewichtsverlust zur Schau gestellt. Die ehemalige Big Brother-UK-Teilnehmerin posiert in einem gelben Bikini auf der Luxusjacht während eines kürzlichen Urlaubs auf Teneriffa. Dabei zeigte sie stolz ihre umwerfende Figur, die das Ergebnis eines langen und harten Weges ist. Mit natürlichem Make-up-Look und ihren offen getragenen braunen Haaren strahlt die 37-Jährige pure Lebensfreude aus. Ihre Fans sind begeistert von dem neuen Look und loben Chanelle. "Wow, du siehst wunderbar aus", kommentiert ein User.

Ihr Weg zu diesem neuen Lebensgefühl war jedoch alles andere als einfach. Im Jahr 2020 unterzog sich Chanelle einer Magen-OP. Damals brachte sie rund 108 Kilogramm auf die Waage – seither hat die TV-Bekanntheit nach eigenen Angaben 57 Kilo abgenommen. Das Verfahren, das sie selbst als "letzten Ausweg" bezeichnet, veränderte ihr Leben damit nachhaltig. "Bereue ich es? Nicht im Geringsten, es hat mein Leben verändert, als ich es nicht alleine schaffen konnte", betonte sie damals in den sozialen Medien. Seither hat sie auch eine Bruststraffung durchführen lassen.

Nicht nur in puncto Body hat sich bei Chanelle einiges getan – die The Only Way Is Essex-Bekanntheit ist frisch verheiratet. Schon 2022 hatte sie sich mit ihrem Partner Dan Bingham verlobt. Die Verlobung fand in den eigenen vier Wänden statt. "Ich hatte vor, mit ihr wegzufahren und etwas wirklich Schönes zu machen, aber wir haben es einfach nicht geschafft", erzählte Dan damals gegenüber OK! Magazine. Im Sommer 2024 haben sich die beiden schließlich im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben.

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, britische TV-Persönlichkeit

Instagram / chanellejhayes Dan Bingham und Chanelle Hayes

