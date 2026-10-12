Evelyn Burdecki hatte wegen Fund beim Frauenarzt "Panik"

Ein Routinebesuch beim Frauenarzt endete für Evelyn Burdecki (38) im vergangenen Jahr mit einem Schock. Bei der Untersuchung war in ihrer Brust eine vergrößerte Drüse entdeckt worden – und bis zur endgültigen Diagnose vergingen Tage voller Ungewissheit. Gegenüber dem Stern erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit nun an diese belastende Zeit: "Bis ich den erlösenden Befund hatte, konnte ich nachts kaum schlafen, ich hatte Panik." Die Angst, an Krebs erkrankt zu sein, sei während des Wartens omnipräsent gewesen. Am Ende konnten die Ärzte jedoch Entwarnung geben: Die Veränderung in ihrer Brust war gutartig. "Kein Krebs, Gott sei Dank – aber ich hatte Angst", resümiert die Entertainerin, die Anfang Oktober im Rahmen der Show The Masked Singer in ihrem Alien-Kostüm enttarnt wurde, rückblickend. Mit ihrer Offenheit über die Zeit des Bangens will sie offenbar auch andere Frauen dazu ermutigen, Vorsorgetermine ernst zu nehmen.

Dass Evelyn sich so große Sorgen gemacht hat, hat auch einen traurigen Hintergrund in ihrer eigenen Familie. Gleich zwei nahe Angehörige verlor sie an Brustkrebs: Ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, starb mit 50 Jahren an der Krankheit. Ihre Cousine erlag dem Krebs sogar schon im Alter von 35 Jahren. Vor allem der Tod der Cousine, die ungefähr in ihrem Alter war, habe Evelyn hart getroffen und sei für sie nur schwer zu begreifen gewesen. "Man lernt, damit weiterzuleben, aber das Vermissen bleibt", erklärt sie im Gespräch mit dem Magazin Stern. Aufgrund ihrer schmerzhaften Erfahrungen nutzt sie heute ihre Reichweite, um auch ihre Haltung zu Gesundheitsthemen nach außen zu tragen: Sie wünscht sich deutlich mehr Offenheit. Über Diagnosen, Ängste und Vorsorge zu sprechen, sollte aus ihrer Sicht selbstverständlich sein – statt ein Tabu zu bleiben.

Diese Offenheit wurde Evelyn, die einen starken Kinderwunsch hegt, allerdings nicht in die Wiege gelegt. Sie wuchs in einem konservativen Elternhaus auf, in dem über Sexualität kaum gesprochen wurde. Ihr Wissen über Liebe und Sex eignete sie sich vor allem durch Gespräche mit Freunden, in der Schule und aus der Bravo an. Erst ihr Frauenarzt habe sie schließlich umfassend über die Möglichkeiten zur Verhütung und die gesundheitlichen Risiken informiert, als er ihr die Pille verschrieb. Inzwischen geht die Influencerin das Thema jedoch ganz direkt an: Wird eine Beziehung ernster, spricht sie mit ihrem Gegenüber offen über Tests auf sexuell übertragbare Infektionen. "Ich sage dann: 'Wann war dein letzter Test?' Oder ich biete an: 'Wir können auch zusammen zum Test gehen. Dann hast du die Sicherheit – und ich auch'", verrät sie im Interview. Wenn ein Mann auf seine Gesundheit achte, sei das für sie ein Zeichen von Intelligenz. "Und dann können wir beruhigt miteinander schlafen", betont Evelyn.

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ActionPress / Simon Pfaff Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

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Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026