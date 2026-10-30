Nach Serien-Wirbel: Droht Meghan der Bruch mit Netflix?

Herzogin Meghan (45) und Netflix: Ist da etwa endgültig die Luft raus? Nach dem Trubel um eine angebliche Rolle in der dritten Staffel der Actionkomödie "The Gentlemen" hält Carole Malone das Verhältnis zwischen der Herzogin und dem Streamingdienst für schwer beschädigt. Das schreibt die Kolumnistin im Express. Auslöser sind Berichte, die sich deutlich widersprechen: Aus Meghans Umfeld soll der Vorwurf kommen, die Produktion habe ihren prominenten Namen bloß genutzt, um die zweite Staffel zu vermarkten. Eine Quelle, die der Produktion nahesteht, wies diese Darstellung später allerdings zurück. Carole deutet die Reaktionen als mögliches Anzeichen für einen Bruch. Doch Vorsicht: Bestätigt hat eine Trennung oder ein Zerwürfnis bislang niemand. Die Einschätzung der Kolumnistin stützt sich allein darauf, wie sich die Beteiligten nach den Castinggerüchten öffentlich positioniert haben.

Ein Freund aus Meghans Umfeld erhob gegenüber The Telegraph deutliche Vorwürfe: "[...] Es ist der älteste Marketingtrick überhaupt: Man lässt einen großen Namen ein Drehbuch lesen und streut dann, man sei mit ihm 'im Gespräch', obwohl in Wirklichkeit nichts besonders weit fortgeschritten ist." Bei den Sussexes habe das "einen etwas bitteren Nachgeschmack hinterlassen." Ganz anders klingt es bei The Times. Dort betonte ein Insider aus der Produktion, "The Gentlemen" sei "keine Serie, die eine aufsehenerregende Besetzung nötig hat". Im Podcast "Royals Unscripted" erinnerte Carole daran, dass Meghans Team die ersten Gerüchte nicht dementiert habe. Netflix habe danach aus ihrer Sicht allerdings die Produktion und Regisseur Guy Ritchie (58) gestützt, statt Meghan zu verteidigen. Ihr zugespitztes Fazit lautete: "Das sagt mir, dass die Beziehung im Eimer ist." Dabei handelt es sich jedoch allein um Caroles Interpretation.

Ob Meghan überhaupt jemals ernsthaft für die dritte Staffel im Rennen war, ist bis heute unklar. Während von einem Rollenangebot die Rede war, soll Guy die Idee mit einem trockenen "Keine Chance" abgeschmettert haben. Weder Netflix noch die Produktion oder die Castingverantwortlichen bestätigten eine Besetzung. Aufgekommen waren die Gerüchte rund um den Großbritannienbesuch, den Meghan Ende August gemeinsam mit Prinz Harry (42) und den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) unternommen hatte. Royalautorin Tina Brown erklärte das mutmaßliche Aus später mit heftigen negativen Reaktionen. Das Rätsel um die angebliche Rolle löste aber auch diese Darstellung nicht auf. Mit Netflix verbindet Meghan und Harry eine langjährige Zusammenarbeit: Nach ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der britischen Royals im Jahr 2020 produzierten sie mehrere Formate für den Streamingdienst, darunter die Dokuserie "Harry & Meghan". Der Vertrag bildete zudem eine wichtige Einnahmequelle auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Ob derzeit weitere gemeinsame Projekte geplant sind, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, in ihrem Interview mit Oprah Winfrey