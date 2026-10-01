Klima: Evelyn Burdecki bei "The Masked Singer" enttarnt

Mit einem ziemlich ungewöhnlichen Trick wollte Evelyn Burdecki (38) ihre Tarnung bei The Masked Singer noch überzeugender machen. Die Realitybekanntheit steckte in der dritten Folge der 13. Staffel am Mittwochabend auf ProSieben und Joyn im Kostüm von Cosma – doch ihre markante helle Stimme drohte sie schnell zu verraten. Um diese vor der Show zu verändern, griff Evelyn deshalb zu einer kuriosen Methode. "Ich bin eine Woche lang mit einer ganz starken Klimaanlage rumgefahren, damit meine Stimme ein bisschen dunkler wird", verriet sie gegenüber ProSieben. Die ehemalige Dschungelkönigin war überzeugt davon, dass ihr Plan zumindest ein wenig funktioniert hatte, und hoffte, auch die Zuschauer damit täuschen zu können: "Ich hoffe, ihr habt dieses Rauchige rausgehört!" Am Ende half die Aktion jedoch nicht. Nach ihrer Performance von Galas "Freed From Desire" musste Cosma ihre Maske abnehmen – und darunter kam tatsächlich Evelyn zum Vorschein.

Das Rateteam hatte Evelyn ohnehin erstaunlich schnell erkannt. Direkt nach ihrem Auftritt nannten Rategästin Amira Aly (34) und Chris Tall (35) gleichzeitig ihren Namen. Der Comedian will sogar schon beim Betreten des Studios gewusst haben, wer sich unter dem Kostüm verbirgt. "Chris und ich haben uns nur angeguckt: Okay, wir wissen es einfach", erklärte Amira laut ProSieben. Cosma versuchte zwar noch, die beiden von ihrer Vermutung abzubringen, doch der Verdacht ließ sich offenbar nicht mehr ausräumen. Verona Pooth (58) glaubte zwischenzeitlich hingegen, Sängerin Kerstin Ott (44) könnte unter der Maske stecken. Nach ihrer Demaskierung hatte Evelyn dann vor allem mit der Hitze in ihrem Kostüm zu kämpfen. "Ich schwitze wie ein kleines Schweinchen", kommentierte sie gegenüber Bild. Neben ihr musste auch Luigi Eishörnchen die Show verlassen. Darunter verbarg sich Speerwurfweltmeister Mathias Mester (40), den Chris ebenfalls korrekt erkannt hatte.

Dass an einem Abend gleich zwei Promis enttarnt werden, ist in der aktuellen Staffel keine Premiere. Bereits zum Auftakt mussten zwei Teilnehmer ihre Masken fallen lassen. Tanzprofi Isabel Edvardsson (44) hatte sich als modebewusste Hündin Emily Wau präsentiert und schied nach ihrer Performance von Madonnas (68) "Material Girl" bereits im ersten Voting aus. Schlagersänger Ben Zucker (43) überstand als Bubble zunächst eine Runde, musste sich später jedoch ebenfalls zu erkennen geben. Prof. Dr. Dr. Schweinstein und Fuchsmotte Momo konnten sich dagegen in dieser Folge behaupten und sicherten sich direkt den Einzug ins Halbfinale. Für Evelyn war das Maskenspiel somit schon nach Folge drei vorbei – trotz ihrer einwöchigen Klimaanlagen-Kur im Auto.

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Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

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Joyn/Willi Weber Chris Tall und Verona Pooth bei "The Masked Singer"

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Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026