Darum würde Natascha Ochsenknecht ihre Kinder nicht zeigen

Zu den Bunte New Faces Awards reisten große und kleine Stars nach Berlin – unter ihnen auch Natascha Ochsenknecht (62), die auf dem roten Teppich in einem glitzernden Denim-Ensemble glänzte. In einem Interview mit Promiflash erzählt das Model, was sie bei der Erziehung aus heutiger Sicht anders machen würde. Ihre Antwort ist deutlich: "Ich würde meine Kinder nicht mehr der Öffentlichkeit zeigen." Filmen oder fotografieren lassen würde sie ihre Sprösslinge im Kindesalter heute nicht mehr. Auch eigene Social-Media-Profile kämen für sie nicht infrage. Dass ihre Söhne damals zu Kindertagen nach dem Erfolg von "Die wilden Kerle" eigene Accounts bekommen haben, scheint sie heute zu bereuen. Es wäre damals einfach eine "andere Zeit" gewesen.

Damals gab es noch keine Smartphones und keine Social-Media-Welt, wie man sie heute kennt. Wenn in der Presse über ihre Familie berichtet wurde, war das Thema nach etwa einer Woche wieder vom Tisch. Dennoch sieht sie heute darin eine große Gefahr für junge Kinder und kann nicht nachvollziehen, dass Eltern ihre Kinder ohne Schutz in die Öffentlichkeit lassen. Doch nicht nur online sieht die Designerin Gefahren. Auch Autoaufkleber mit den Namen der Kinder hält sie für riskant. Fremde könnten den Namen einfach ablesen, ein Kind gezielt ansprechen und so tun, als würden sie dessen Eltern kennen. Natascha betont gegenüber Promiflash, dass Eltern heutzutage viel vorsichtiger sein müssen.

Nataschas Söhne Jimi Blue (34) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) stehen schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Sie beide haben praktisch ihr gesamtes Leben in der Öffentlichkeit verbracht. Und auch die nächste Generation der Familie ist bereits vor der Kamera zu sehen: Die Tochter von Jimi und seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc taucht regelmäßig im Netz auf und ist außerdem Teil der Familiendokuserie, die Yeliz und Jimi ins Leben gerufen haben. Ihr Gesicht wird zwar gepixelt, doch sie ist trotzdem anwesend. Auf die Frage, was Natascha davon hält, will sie nicht antworten.

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Imago Natascha Ochsenknecht beim BUNTE New Faces Award Music 2026 im Café Moskau in Berlin

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Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihre Tochter Snow, Oktober 2026