22 spannende Fakten zu allen "Bauer sucht Frau"-Staffeln

Seit 22 Staffeln sorgt die RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau für Herzklopfen auf den Höfen – und die Bilanz des Formats kann sich sehen lassen. Seit dem Start der Sendung haben sich insgesamt 231 Bäuerinnen und Bauern auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Dabei wurden bereits mehr als 210 Folgen ausgestrahlt. In dieser Zahl sind auch Formate wie "Das große Wiedersehen" und "Die neuen Bauern" enthalten, während weitere Sondersendungen nicht berücksichtigt wurden. Und die Hofwochen haben sich gelohnt: Über 120 Paare fanden im Laufe der Jahre zueinander. Aus diesen TV-Bekanntschaften gingen mehr als 40 Hochzeiten hervor, außerdem erblickten fast 50 Babys das Licht der Welt. Die aktuelle 22. Staffel stellt gleich mehrere Bestmarken auf: Noch nie waren so viele Bäuerinnen und Bauern sowie Hofdamen und Hofherren mit von der Partie. Mit 14 Folgen und 1.456 Sendeminuten ist sie zudem die umfangreichste Staffel in der Geschichte des Formats.

Auch bei den Bewerbungen gibt es einen Spitzenreiter: Friedrich Dieckmann aus Staffel 21 erhielt die meisten Zuschriften überhaupt und löste damit Patrick Romer (30) aus Staffel 16 ab, der den Rekord zuvor gehalten hatte. Als ältester Kandidat ging Hühnerwirt Gerhard aus der sechsten Staffel auf die Suche nach der großen Liebe. Bei seiner Teilnahme war er bereits 77 Jahre alt. Im Februar 2018 verstarb er im Alter von 85 Jahren. Den Gegenpol bildet Paul aus der 20. Staffel: Mit gerade einmal 22 Jahren war er der jüngste Landwirt, der sich auf die Hofwoche einließ. Ebenfalls 22 Jahre alt war Michi aus Staffel 21, während Melina mit 23 Jahren in Staffel 22 starten wird. Für Aufsehen über die Kuppelshow hinaus sorgte Schäfer Heinrich (59): Sein "Schäferlied" kletterte bis auf Platz fünf der deutschen Singlecharts.

Die wohl schönsten Erfolgsgeschichten der Sendung spielen sich abseits der Kameras ab. Das erste "Bauer sucht Frau"-Baby bekamen Hauke und Christina, die sich in Staffel zwei kennengelernt hatten. Der jüngste Nachwuchs, der aus einer Beziehung durch die Show hervorging, ist die Tochter von Julia und André Ur (36) – die beiden hatten sich in Staffel 19 gefunden. Die am längsten bestehende Ehe eines Paares aus der Kuppelshow führen Bruno Rauh und Anja Rauh: Sie gaben sich im Sommer 2009 das Jawort. Als besonders erfolgreich gilt die neunte Staffel, aus der mehrere Paare hervorgingen, die bis heute glücklich zusammen sind. Dazu gehören Guy und Victoria, Steffen und Nicole sowie Albert und Sabine. Über die Jahre hat sich das Format damit zu einer echten Liebesschmiede entwickelt, aus der nicht nur emotionale TV-Momente, sondern auch langjährige Beziehungen entstanden sind.

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

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Instagram / bauer.andre90 André und Julia, "Bauer sucht Frau"-Paar 2023

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