Natascha Ochsenknecht hält Yeliz-Streit für "Kindergarten"

Natascha Ochsenknecht (62) hat genug von den öffentlichen Streitigkeiten. Bei den BUNTE New Faces Award sprach Promiflash die Unternehmerin auf den Dauerzoff mit Yeliz Koc (32) an. Natascha machte jedoch schnell klar, dass sie sich dazu nicht mehr äußern möchte. Der Konflikt zwischen der Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht (34) und der Ex-Freundin des Schauspielers war in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich hochgekocht. Von Nataschas Seite aus soll damit nun aber Schluss sein. "Ich werde mich dazu nicht mehr äußern. Der Kindergarten ist für mich erledigt", stellte sie im Gespräch unmissverständlich klar.

Dass eine Annäherung zwischen den beiden nicht in Sicht ist, hatte sich bereits vor rund fünf Wochen abgezeichnet. Damals hatte Yeliz erklärt, dass der Bruch mit der Mutter ihres Ex-Partners aus ihrer Sicht nicht mehr zu kitten sei. Natascha reagierte seinerzeit beim HeidiFest in München auffallend distanziert. Sie ließ durchblicken, dass sie weder eine Aussprache anstrebe noch weiter auf die Vorwürfe des Realitystars eingehen wolle. "Ich rede da nicht mehr drüber, weil mir ist das alles wurscht, was da passiert, was erzählt wird. Ich halte mich da raus", stellte sie gegenüber Gala klar.

Auch in Staffel zwei der Doku Yeliz & Jimi – We Are Family?! war der anhaltende Zwist zwischen Yeliz und Natascha ein Thema. In der fünften Folge hatte neben Nataschas Kritik in einem RTL-Interview auch eine Sprachnachricht für Zündstoff gesorgt. Was genau darin zu hören war, blieb für die Zuschauer unklar. Yeliz machte ihrem Ärger dennoch deutlich Luft: "Diese Sprachnotiz, die hat mich richtig auf hundertachtzig gebracht." Jimi hatte beteuert, nichts davon mitbekommen zu haben, und ihr ein direktes Gespräch mit seiner Mutter nahegelegt. Doch Yeliz blockte ab: "Ich habe keinen Bock, mit deiner Mutter zu reden. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße."

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Collage: Imago, Imago Collage: Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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Imago Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, Sky Originals im Hotel Bayerischer Hof, 15. April 2026

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Imago Natascha Ochsenknecht bei der Ankunft zum HeidiFest by Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus, September 2026