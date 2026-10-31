Kevin Schäfer sieht Bill Kaulitz als männliche Heidi Klum

Ist Bill Kaulitz (37) etwa die männliche Version von Heidi Klum (53)? Marlisa Rudzio (37) hat jetzt in ihrer Instagram-Story einen Ausschnitt aus einer neuen Folge ihres Podcasts "Inside Reality" geteilt, in der ihr Gast Kevin Schäfer genau diesen Vergleich zieht. "Bill Kaulitz ist ja für mich das Ebenbild von Heidi Klum. Er lacht wie Heidi. Er gibt sich wie Heidi. Wer steht nicht auf Heidi Klum?", stellt der Realitystar in der Sequenz klar. Damit ist er aber noch nicht fertig mit den Komplimenten. Der Musiker habe zudem eine ganz besondere Art an sich, in die man sich verlieben könne, schwärmt Kevin. Doch trotz all der Komplimente folgt eine überraschende Wendung: Eine Romanze mit dem Sänger kann sich der Realitystar, der ein Techtelmechtel mit Marc Terenzi (48) gehabt haben soll, offenbar nicht vorstellen.

Persönlich begegnet ist Kevin dem Tokio Hotel-Sänger bislang noch nicht, wie er im Podcast einräumt. Über gemeinsame Freunde, die bereits mit dem Sänger feiern waren, habe er jedoch viel Positives gehört. "Ich weiß, dass er ein sehr liebenswerter und süßer Mensch ist", erzählt er. Als weitere Eigenschaften, die ihm gefallen, nennt Kevin Bills Lebensfreude und dessen Lust aufs Feiern. Der Musiker trinke demnach auch gerne mal etwas und genieße es, Spaß zu haben. Als Marlisa wissen möchte, ob Bill ein Mann wäre, mit dem er gern zusammenkommen würde, folgt dennoch eine klare Absage: "Nein. [...] Er ist süß. Er ist aber jetzt nicht so mein Typ."

Im weiteren Gespräch vergleicht Kevin Bill auch mit dessen Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37). Die beiden beschreibt er als ziemlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Bill sei für ihn ganz klar das auffällige Aushängeschild der gemeinsamen Band: "Bill ist einfach das Gesicht von Tokio Hotel. Das weiß ja jeder." Tom verbindet er hingegen vor allem mit Heidi, mit der der Gitarrist seit 2019 verheiratet ist. Während Kevin für Bill ausschließlich nette Worte findet, vergleicht er Tom wenig schmeichelhaft mit "Fräulein Rottenmeier" und beschreibt dessen Beziehung zu Heidi mit den Worten: "die Schöne und das Biest". Immerhin: Marlisa springt Tom zur Seite und bezeichnet ihn im Gespräch als "heiß".

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Imago Kevin Schäfer bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.