Wusste Palast von Vorwürfen gegen Herzogin Meghans Vater?

Hat der Palast schon vor Jahren von schweren Vorwürfen gegen den Vater von Herzogin Meghan (45) gewusst? Nach einem Bericht des Telegraph ist das nicht auszuschließen. Roslyn Loveless, die frühere Ehefrau von Thomas Markle Sr. (82), soll sich 2019 mit einem Brief an den Kensington-Palast gewandt und ihren Ex-Mann darin beschuldigt haben. Die Vorwürfe sind bis heute nicht bewiesen. Sicherheitsbeamte der Royals sollen das Schreiben an Prinz Harry (42) und Meghan weitergereicht haben. Da die beiden sich damals noch ein Büro mit Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) teilten, könnte auch der übrige Haushalt eingeweiht gewesen sein. Bestätigt wurde das nie. Ein Insider sagte Richard Eden von der Daily Mail, es sei "undenkbar", dass man im Palast nichts erfahren habe. Harry und Meghan hätten den Brief nicht "isoliert" erhalten. Die Polizei habe den Palast informieren müssen. Thomas Sr. weist alles zurück und sprach von "kranken Lügen". Es gilt die Unschuldsvermutung.

Meghan hat sich inzwischen öffentlich geäußert. Von den "verstörenden" Anschuldigungen gegen ihren Vater habe sie 2019 erfahren. Man habe ihr damals zugesichert, dass dem nachgegangen werde. Mittlerweile befasst sich auch die Polizeiaufsicht IOPC mit dem Fall. Sie untersucht unabhängig, weshalb die Metropolitan Police die im Brief geschilderten mutmaßlichen Straftaten 2019 offenbar nicht an Behörden im Ausland weitergab. Die Met hatte den Fall selbst bei der Aufsicht gemeldet. Intern prüft sie außerdem einen möglichen Datenverstoß, bei dem Informationen angeblich an eine dritte Person geraten sein sollen. Auch auf den Philippinen laufen Ermittlungen. Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) erklärte gegenüber The Sun, er habe im früheren Haus seines Vaters mutmaßliche Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder gefunden. Daraufhin habe er die dortige Polizei und das FBI verständigt. Ob die Dateien Thomas Sr. gehörten und ob die Vorwürfe stimmen, ist weiterhin offen.

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht seit Jahren Funkstille. Schon vor der Hochzeit mit Harry 2018 kam es zum Zerwürfnis, weil Thomas Sr. Paparazzifotos arrangiert hatte. Zur Trauung erschien er nicht. Stattdessen führte der heutige König Charles III. (77) die Braut zum Altar, und ihre Mutter Doria Ragland war als einzige Angehörige von Meghans Seite vor Ort. Laut The Sun on Sunday schrieb Meghan ihrem Vater 2025 ein letztes Mal. Er werde, so soll es darin heißen, seine Enkel Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) niemals kennenlernen. Damals erholte er sich gerade von einer Beinamputation. Nach mehreren Schlaganfällen war er 2025 auf die Philippinen gezogen. Nach der lebensrettenden Operation soll er in einer Pflegeeinrichtung in Florida wieder gehen gelernt haben. Roslyn war seine erste Frau, mit ihr hat er Thomas Jr. und Samantha Markle (61). 1975 wurde die Ehe geschieden, vier Jahre später heiratete er Doria.

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018