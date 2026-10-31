So kommt Julia Römmelts Freund mit ihrer Bekanntheit klar

Julia Römmelt (32) ist seit Kurzem wieder in festen Händen. Ihr neuer Partner Philipp stammt allerdings aus einer Welt, in der Scheinwerferlicht und Schlagzeilen kaum eine Rolle spielen. Wie der Unternehmer mit der Bekanntheit seiner Freundin umgeht, verriet Julia nun im Interview mit Promiflash. Demnach sieht Philipp in ihr nicht in erster Linie das bekannte TV-Gesicht, sondern den Menschen, der sie abseits der Öffentlichkeit ist. "Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Philipp mich nicht als die Julia aus dem Fernsehen sieht, sondern einfach als den Menschen, der ich privat bin", erklärte sie. Der Trubel rund um ihren Job gehört für die Reality-TV-Bekanntheit längst zum Alltag. In ihrer Beziehung steht er jedoch nicht im Mittelpunkt. Statt Glamour und öffentlicher Aufmerksamkeit zählen für die beiden offenbar ganz andere Dinge.

Gerade diesen Unterschied empfindet Julia als Bereicherung. "Er kommt aus einer ganz anderen Welt und genau das tut mir wahnsinnig gut", verriet sie gegenüber Promiflash und ergänzte: "Natürlich ist mein Leben manchmal etwas verrückt und die Öffentlichkeit gehört nun mal dazu. Aber er gibt mir Ruhe, Sicherheit und das Gefühl, mich für nichts rechtfertigen zu müssen." Philipp habe von Anfang an gewusst, was es bedeutet, mit einer bekannten Persönlichkeit zusammen zu sein, und unterstütze sie bei ihren beruflichen Projekten. Gleichzeitig ist es der ehemaligen AYTO-VIP-Kandidatin wichtig, ihr Liebesleben nicht vollständig mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Er weiß, worauf er sich mit mir eingelassen hat, und unterstützt mich in dem, was ich mache. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass unsere Beziehung nicht nur in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern wir uns auch unsere ganz privaten Momente bewahren", betonte sie.

Offiziell ein Paar sind Julia und Philipp seit dem 18. September 2026. Bereits beim ersten Date habe die 32-Jährige gespürt, dass zwischen ihnen etwas Besonderes ist. Seitdem seien die beiden unzertrennlich. Einen festen Plan für ihr Liebesouting habe es allerdings nicht gegeben. Vielmehr habe sich der Zeitpunkt für beide einfach richtig angefühlt, ihre Beziehung nicht länger geheim zu halten. Mit der öffentlichen Liebesbekundung ließ Julia ihre Fans erstmals an diesem neuen Kapitel ihres Privatlebens teilhaben. Wie viel sie künftig von ihrer Beziehung preisgeben möchten, wollen die beiden jedoch selbst entscheiden. Denn trotz des öffentlichen Interesses ist es dem Paar wichtig, sich gemeinsame Momente zu bewahren, die ganz allein ihnen gehören.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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