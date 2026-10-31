Will Julia Römmelt mit ihrem Freund Phillipp ins Reality-TV?

Erst vor wenigen Tagen hat Julia Römmelt (32) ihre neue Liebe öffentlich gemacht – und schon steht die nächste Frage im Raum: Wagt das Model gemeinsam mit seinem Partner Philipp den Schritt ins Reality-TV? Im Promiflash-Interview verrät Julia nun, dass sie einem solchen Projekt grundsätzlich nicht abgeneigt wäre. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Bei Julia sorgt die Frage offenbar für ein Hin und Her: Auf der einen Seite würde sie die Teilnahme an einer Show an der Seite ihres Freundes reizen. Auf der anderen Seite gefällt ihr gerade, dass Philipp bislang keinerlei Berührungspunkte mit der Reality-Welt hatte. Und genau das weiß Julia durchaus zu schätzen. Ob das Paar tatsächlich gemeinsam in einem Format zu sehen sein wird, bleibt deshalb zunächst offen. Ein klares Ja oder Nein gibt es von dem Paar deshalb bisher nicht.

Auf die Frage, ob sie als Paar an einem Reality-TV-Format teilnehmen würden, fand Julia Römmelt gegenüber Promiflash zunächst eine klare Antwort: "Wenn es nach mir geht, auf jeden Fall!" Ganz so einfach ist die Sache für die beiden aber offenbar doch nicht. "Wir sind da momentan selbst noch ein bisschen hin- und hergerissen. Einerseits finde ich es schön, dass Philipp mit der Reality-Welt bisher nichts zu tun hat. Andererseits hätte ich total Lust, gemeinsam mit ihm an einer Show teilzunehmen", erklärte das Model im Interview. Damit macht Julia deutlich, dass sie einem gemeinsamen TV-Abenteuer offen gegenübersteht, die bisherige Zurückhaltung ihres Partners aber ebenfalls positiv bewertet. Welches Format für die beiden konkret infrage kommen könnte, lässt Julia im Promiflash-Interview offen. Auch ob sie bereits Angebote erhalten haben oder bestimmte Formate diskutieren, verrät sie nicht. Vorerst befinden sich die gemeinsamen Reality-Pläne damit noch in der Überlegungsphase.

Offiziell ein Paar sind Julia und Philipp seit dem 18. September 2026. Nach Angaben des Models entstanden ihre Gefühle für ihn bereits während ihres ersten Dates. Seit diesem Kennenlernen seien die beiden unzertrennlich. Dass sie ihr Liebesglück öffentlich machen würden, stand jedoch nicht von Anfang an nach einem festen Zeitplan fest. Einen konkreten Plan, wann sie ihre Beziehung öffentlich machen wollten, hatten die beiden dabei nicht. Stattdessen warteten sie ab, bis sich dieser Schritt für beide richtig anfühlte. Schließlich entschieden sie sich gemeinsam dafür, ihre Beziehung nicht länger für sich zu behalten. Seither geben die Verliebten immer wieder kleine Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Nur wenige Tage nach diesem Liebesouting denkt Julia nun schon laut über einen möglichen Paarauftritt im Reality-TV nach. Ob aus dieser Idee tatsächlich ein gemeinsames Projekt entsteht, haben sie und Philipp noch nicht entschieden.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp