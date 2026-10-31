Nach Tod von Ken: Gypsy Rose äußert sich zu Liebesgerüchten

Gypsy Rose Blanchard (35) hat sich zu Gerüchten über ein angebliches Liebescomeback mit ihrem Ex-Mann Ryan Anderson (38) geäußert und diese unmissverständlich zurückgewiesen. Im Netz wird derzeit spekuliert, dass die beiden nach dem Tod ihres Partners Ken Urker (†34) wieder zueinandergefunden haben könnten. Ausgelöst wurden die Mutmaßungen durch einen TikTok-Beitrag, der sich rasant verbreitete. Darin ist ein vermeintliches Foto zu sehen, auf dem Gypsy Rose und Ryan gemeinsam mit ihrer fast zwei Jahre alten Tochter Aurora in einem Restaurant sitzen sollen. Doch die Autorin macht deutlich, dass es dieses Treffen nie gegeben habe. Gegenüber E! News weist die 35-Jährige nicht nur die Spekulationen um eine erneute Annäherung zurück, sondern erklärt auch, wie das fragliche Bild ihrer Ansicht nach entstanden ist: "Das im Internet kursierende Foto wurde mit KI erstellt. Zwischen Ryan und mir gibt es absolut keinen Kontakt."

Der virale Clip, der für so viel Aufsehen sorgte, ist dabei ziemlich aufwendig gestaltet: Über dem angeblichen Restaurantbild läuft ein Video, in dem Gypsy Rose zu Britney Spears' (44) Hit "Oops!... I Did It Again" tanzt. Ein eingeblendeter Text deutet an, dass sie nach Kens Tod wieder mit Ryan zusammenkommen könnte. Mit ihrem Statement widerspricht Gypsy Rose nun gleich in zwei Punkten: Weder sei das Foto echt, noch stehe sie überhaupt wieder in Verbindung mit ihrem Ex. Die Spekulationen trafen die Mutter in einer ohnehin schweren Zeit. Ken war am 1. Oktober tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana aufgefunden worden. An diesem Tag hatte er seinen 34. Geburtstag gefeiert. Der plötzliche Verlust liegt damit erst wenige Wochen zurück.

Mit Ryan verbindet Gypsy Rose eine bewegte Vergangenheit. Er hatte sie geheiratet, als sie noch im Gefängnis saß, und holte sie im Dezember 2023 nach ihrer Entlassung ab. Lange hielt die Ehe in Freiheit allerdings nicht: Bereits nach wenigen Monaten trennten sich die Wege der beiden. 2024 kam Gypsy Rose dann wieder mit Ken zusammen, mit dem sie schon während ihrer Haftzeit verlobt gewesen war. Diese Verlobung hatte das Paar 2019 aufgelöst. Später wurden die beiden Eltern von Aurora. Nach Kens Tod teilte Gypsy Rose laut Page Six eine Erinnerung an ihre letzte persönliche Begegnung mit ihm. Sie habe ihn mit Burger King überrascht, sich dafür als DoorDash-Fahrerin ausgegeben und das Essen vor seiner Tür abgestellt. "Ich wusste nicht, dass dies das letzte Mal sein würde, dass ich ihn persönlich sehe", erklärte sie.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit

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Photo by Jamie McCarthy/Getty Images Gypsy Rose Blanchard und Ryan Anderson, Januar 2024

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