Keine Krönung für Prinzessin Leonor? Das steckt dahinter

Prinzessin Leonor (21) feiert am 31. Oktober 2026 ihren 21. Geburtstag und soll eines Tages den spanischen Thron besteigen. Eine prachtvolle Krönung, wie sie König Charles III. (77) in Großbritannien erlebte, bekommt die Thronfolgerin dann allerdings nicht. Ihr wird weder im Rahmen eines Gottesdienstes eine Krone aufgesetzt noch gibt es ein vergleichbares kirchliches Krönungsritual. Der Grund dafür liegt laut Telemadrid in einer jahrhundertealten spanischen Tradition, die auch in der Verfassung des Landes verankert ist: Spaniens Monarchen werden nicht gekrönt, sondern vom Parlament ausgerufen. Nach einem Thronwechsel würde Leonor daher vor dem spanischen Parlament feierlich zur Königin proklamiert werden. Die Krone spielt bei diesem staatlichen Akt zwar weiterhin eine symbolische Rolle, auf dem Kopf des neuen Staatsoberhaupts landet sie jedoch nicht. Damit würde Leonors Amtsantritt deutlich anders ablaufen als die Krönungszeremonien, die vor allem aus dem britischen Königshaus bekannt sind.

Wie eine solche Proklamation aussieht, zeigte sich zuletzt im Jahr 2014, als Leonors Vater Felipe vor dem Parlament zum König ausgerufen wurde. Während der Zeremonie lag die historische Zeremonialkrone auf einem Samtkissen in der Nähe seiner Füße. Daneben war auch das Zepter als weiteres Symbol der spanischen Monarchie zu sehen. Gefertigt wurde die Krone 1775 im Auftrag von König Carlos III.. Das Stück besteht aus vergoldetem Silber, ist 39 Zentimeter hoch und wiegt nicht mal ein Kilogramm. Anders als viele berühmte Königskronen ist es weder mit Perlen noch mit Edelsteinen verziert. Acht heraldische Verzierungen verweisen auf die Reiche der spanischen Monarchie, während Lorbeerzweige für Überfluss stehen. Der Reichsapfel und das Kreuz verkörpern wiederum weltliche und göttliche Macht. Seit Felipes Proklamation können Besucher die Krone und das Zepter in der "Sala de la Corona" des Königspalasts besichtigen.

Prinzessin Leonors Thronbesteigung könnte sogar Geschichte schreiben: Die Genetikerin Dr. Teresa Perucho untersuchte die Stammbäume europäischer Royals und kam zu dem Schluss, dass sie die erste spanische Monarchin seit rund 700 Jahren sein könnte, bei der sich in den betrachteten Generationen keine Blutsverwandtschaft unter den Vorfahren findet. Das soll vor allem an der Ehe ihrer Eltern liegen: Felipe heiratete 2004 die bürgerlich geborene Letizia und brach damit mit der langen Tradition, nach der europäische Royals überwiegend innerhalb anderer Herrscherhäuser heirateten. Die Einordnung der Expertin beruht allerdings lediglich auf genealogischen Stammbäumen und historischen Daten. Leonor wurde keinem Gentest unterzogen.

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Leonor in Saragossa 2026

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Leonor beim Dinner für Autoritäten im Marivent-Palast in Palma

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor bei der Begrüßung des spanischen Teams im Zarzuela-Palast vor der WM-2026-Trophäenparade in Madrid