Video aufgetaucht: Bryce Hall vor Halloweenparty verprügelt

Kurz vor der Halloweenparty von N3on (22) ist Bryce Hall (27) in eine handfeste Schlägerei geraten. Auf einem inzwischen aufgetauchten und von TMZ verbreiteten Video ist zu sehen, wie mehrere Männer den Social-Media-Star zu Boden werfen. Damit ist die Sache aber noch nicht vorbei. Während Bryce bereits am Boden liegt, schlagen verschiedene Beteiligte weiter auf ihn ein. Erst als einige Umstehende eingreifen, endet die Prügelei. Der 27-Jährige hat danach sichtbare Verletzungen im Gesicht und blutet stark aus der Nase. Davon lässt er sich vor der Kamera jedoch offenbar nicht unterkriegen: Wenig später zeigt Bryce seine Verletzungen nämlich in den sozialen Medien und grinst dabei breit in die Kamera. In dem entsprechenden Clip präsentiert er seine lädierte Nase und weitere Spuren der Auseinandersetzung mit einem breiten Lächeln.

Für die Halloweenfeier hatte sich Bryce als Gefängnisinsasse verkleidet. Zu dem Clip, in dem er seine Blessuren präsentiert, schreibt er: "Ich wurde von sechs Typen angegriffen #lit." Weitere Einzelheiten nannte Bryce nicht. Auch das Portal TMZ, das über den Vorfall berichtet, hat bei dem Webstar nachgefragt und um eine Stellungnahme zu der Schlägerei gebeten. Eine Antwort hat das Portal bislang aber nicht erhalten. Daher bleibt derzeit offen, wie es zu der Auseinandersetzung vor der Party kam. Unklar ist auch, wer die Männer sind, die auf Bryce losgegangen sind. Aus dem veröffentlichten Material geht zudem nicht hervor, ob Bryce die Angreifer kannte oder ob es vor den gezeigten Szenen bereits einen Streit gegeben hatte. Bisher gibt es nur die Aufnahmen und den knappen Kommentar des Betroffenen, der die Prügelei mit einem Hashtag versieht und insgesamt eher locker wirkt.

Der Vorfall kommt für Bryce mitten in einem ohnehin turbulenten Monat. Der TikTok-Star wurde zuvor in Las Vegas wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt festgenommen und muss sich wegen der Anschuldigungen vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe betreffen seine Ex-Freundin Maria Palafox, die im Netz als Mika Lafuente bekannt ist. Nach Angaben der Polizei soll Bryce sie während eines Streits über finanzielle Angelegenheiten auf einen Landschaftsstein gestoßen haben. Sie soll dadurch kleine Kratzer am Körper erlitten haben. Dem Social-Media-Star werden Nötigung unter Anwendung oder Androhung körperlicher Gewalt im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sowie häusliche Körperverletzung zur Last gelegt. Bryce selbst weist die Anschuldigungen über einen Sprecher zurück. Geklärt werden muss der Fall nun vor Gericht. Ein Urteil gibt es bislang noch nicht.

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Getty Images Bryce Hall bei der Jaguar-Type-00-Afterparty zum All-Star-Wochenende am 14. Februar 2025 in San Francisco

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Imago Bryce Hall bei der Premiere von "The Terminal List" in Los Angeles

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Getty Images Bryce Hall posiert 2023 auf einem Event in Manchester, England