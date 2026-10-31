Neue Effie in Panem: Elle Fanning spürte den Fan-Druck

Perücken, Pastelltöne und ein Hang zur Dramatik: Als Effie Trinket hat Elizabeth Banks (52) in Die Tribute von Panem Kultstatus erreicht – und genau in diese extravaganten High Heels schlüpft nun Elle Fanning (28). Im Prequel "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" übernimmt die Schauspielerin die jüngere Version der schrillen Begleiterin. Schon vor den konkreten Casting-Plänen hatten die Fans sie als klare Favoritin für die Rolle gesehen, was ziemlich viel Druck ausübte, wie Elle jetzt gegenüber The Hollywood Reporter zugab. "Dieses Franchise ist das, was es ist, wegen der Fans. Wenn sie also sagen: 'Oh, wir würden Elle so gerne als Effie sehen', ist das natürlich einschüchternd, weil man ihnen gerecht werden und sie stolz machen möchte", erklärte sie. Und weiter: "Ich hoffe, wenn der Film herauskommt, haben sie das Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben."

Moralische Unterstützung bekam Elle ausgerechnet von der Frau, die Effie überhaupt erst zu Effie gemacht hat. Die beiden Schauspielerinnen schrieben sich fleißig Textnachrichten – und Elizabeth erteilte ihrer Nachfolgerin kurzerhand den Ritterschlag. "Sie sagte: 'Ich möchte, dass du genauso viel Spaß dabei hast, sie zu spielen, wie ich. Du hast meinen Segen, mach sie zu deiner eigenen Figur'", berichtete Elle. "Und das hat mir Selbstvertrauen gegeben." Elle beschrieb Elizabeth als ausgesprochen freundlich, talentiert und großzügig. Ähnlich erging es Mckenna Grace (20), die im Film Maysilee Donner verkörpert. Auch sie empfand ihre Besetzung in dem Franchise, das ihr persönlich viel bedeutet, zunächst als einschüchternd. Die überwiegend positiven Reaktionen der Fans hätten ihr aber einen Teil der Anspannung genommen.

"Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" spielt lange vor den Abenteuern von Katniss Everdeen und erzählt von den 50. Hungerspielen. Bei diesen Jubiläumsspielen werden doppelt so viele Tribute wie üblich in die Arena geschickt, was den Wettkampf noch tödlicher macht. Im Zentrum der Geschichte steht der junge Haymitch Abernathy, den Joseph Zada (21) spielt. Auch Maysilee gehört zu den ausgewählten Teilnehmern der tödlichen Spiele. Welche Rolle Effie in dem Geschehen übernimmt, können Fans bereits teilweise in einem ersten Teaser erahnen. Lionsgate gewährte darin düstere Einblicke in Panem und stimmte auf den neuen Teil der Filmreihe ein. Lange müssen sich die Zuschauer nicht mehr gedulden: Der deutsche Kinostart ist für den 19. November 2026 geplant. Dann wird sich auch zeigen, wie Elle ihre Interpretation der von Elizabeth geprägten Figur auf die Leinwand bringt.

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Getty Images Elle Fanning besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

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Getty Images Elizabeth Banks im Februar 2024 in Santa Monica

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Getty Images Kieran Culkin, Glenn Close, Whitney Peak, Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning und Ralph Fiennes beim Fan-Event in London