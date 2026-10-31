Training: Robert De Niro nimmt sich Tänzer zum Vorbild

Robert De Niro (83) ist mit 83 Jahren noch immer erstaunlich fit – und das verdankt er einem ziemlich ungewöhnlichen Vorbild: professionellen Tänzern. Wie der Schauspieler bei BBC Radio 2 berichtete, lässt er sich bereits seit seinem 40. Geburtstag von der Disziplin professioneller Tänzer inspirieren. Ihr Erfolgsrezept: Sie trainieren regelmäßig und arbeiten kontinuierlich an ihren Fähigkeiten. Dieses Prinzip hat der Hollywoodstar auf seinen eigenen Alltag übertragen. Anstatt nur gelegentlich Sport zu treiben, setzt er auf regelmäßige Bewegung als festen Bestandteil seiner täglichen Routine. Je nachdem, welche beruflichen Verpflichtungen gerade anstehen, zieht er sein Programm sogar zehn Tage am Stück durch, ohne einen einzigen Ruhetag einzulegen. "Es geht nicht darum, nur gelegentlich zu trainieren, sondern darum, konsequent dranzubleiben", erklärte er im Gespräch mit dem Sender. Für ihn ist Regelmäßigkeit der entscheidende Faktor – nicht die einzelne Einheit, sondern die Summe aus vielen, wie Filmstarts berichtet.

Wie viel er tatsächlich trainiert, schilderte der Schauspieler ganz konkret: "Drei, vielleicht fünf oder sechs Tage – manchmal trainiere ich sogar zehn Tage hintereinander. Das kommt ganz darauf an, was ich gerade beruflich mache", verriet er gegenüber BBC Radio 2. Dabei setzt der Hollywoodstar auf einen abwechslungsreichen Trainingsplan: Neben Ausdauersport gehören auch Kraftübungen und das Training mit Gewichten zu seiner Routine. So arbeitet er gleichermaßen an seiner Fitness und dem Erhalt seiner Muskelkraft. An einen Rückzug vom Sport denkt der zweifache Oscarpreisträger offenbar noch lange nicht. Zuletzt stand er für den Netflix-Thriller "Der Kinderflüsterer" vor der Kamera. Und auch der nächste Auftritt steht bereits fest: Am 26. November 2026 startet die Komödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" in den Kinos. Ein voller Terminkalender also, der ein gewisses Maß an körperlicher Belastbarkeit durchaus voraussetzt.

Diese konsequente Einstellung entwickelte Robert allerdings erst mit der Zeit. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Schauspieler in der Zeit um seinen 40. Geburtstag, als er beschloss, seinen Lebensstil bewusst zu verändern. "Als ich 40 wurde, beschloss ich, mir Tänzer zum Vorbild zu nehmen. Sie arbeiten, üben und trainieren. Nur durch regelmäßiges Training kann man fit bleiben", erinnerte sich der Schauspieler bei BBC Radio 2. Seine Devise fasst er so zusammen: "Man muss körperlich aktiv bleiben und das Training zu einem festen Bestandteil des Alltags machen." Physiotherapeut James Brady ordnete die jahrzehntelange körperliche Arbeit des Filmstars gegenüber dem Magazin Hello! ein: "Er ist es gewohnt, seinen Körper zu verändern, und hat im Laufe der Jahre mit Trainern zusammengearbeitet, um seine Ausdauer und Kraft zu erhalten." Das Training dient dem Filmstar demnach nicht nur der Gesundheit – es hält ihn auch bereit für neue Rollen.

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Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

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Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

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Getty Images Robert De Niro, Schauspieler