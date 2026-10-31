Christina Block muss zahlen: Das Gericht legt Unterhalt fest

Christina Block (53) muss Unterhalt für ihre drei Kinder zahlen, die bei ihrem Ex-Mann Stephan Hensel in Dänemark leben. Das hat das Familiengericht im dänischen Sønderborg am Mittwoch entschieden, wie Tag24 berichtet. Wie hoch die Zahlungen der Hamburger Unternehmerin künftig konkret ausfallen, ist allerdings noch unklar. Das Gericht hat sich öffentlich nicht dazu geäußert. Auch ihr Berater Béla Anda wollte die Zahlen aus verschiedenen Medienberichten nicht bestätigen. Eine Einzelheit ließ er jedoch durchblicken: Die festgelegte Summe liegt seinen Angaben zufolge deutlich unter dem Betrag, den Stephan ursprünglich gefordert hatte. Damit steht zwar fest, dass Christina grundsätzlich unterhaltspflichtig ist. Wie stark sie die Entscheidung finanziell tatsächlich belastet, wissen jedoch nur die Beteiligten. Für die Unternehmerin ist das Urteil ein weiteres Kapitel im langjährigen juristischen Streit mit ihrem Ex-Mann.

Christinas Berater stellte außerdem klar, dass sie sich nie grundsätzlich geweigert habe, Unterhalt zu zahlen. In einer Stellungnahme erklärte er: "Sie hat sich vielmehr gegen aus ihrer Sicht unangemessen hohe Forderungen und gegen einen Beginn der Unterhaltspflicht zu einem Zeitpunkt gewandt, von dem an sich die Kinder widerrechtlich in Dänemark befanden." Mit dem Urteil aus Dänemark ist die Angelegenheit allerdings noch nicht abgeschlossen. Seit Oktober 2025 läuft auch in Deutschland ein Unterhaltsverfahren. Der Grund: Nach dänischem Recht endet der Anspruch auf gewöhnlichen Kindesunterhalt mit der Volljährigkeit. Laut Bild hat das dänische Gericht dennoch auch für die älteste Tochter, die inzwischen 20 Jahre alt ist, einen Unterhaltsanspruch festgelegt. Eine endgültige Entscheidung in Deutschland steht bislang aus.

Hinter dem Streit ums Geld steckt ein Familienkonflikt, der bereits seit Jahren andauert. Im August 2021 brachte Stephan die beiden jüngsten Kinder nach einem Wochenendbesuch nicht zu ihrer Mutter zurück. Deutsche Gerichte entschieden anschließend zwar zugunsten von Christina, in Dänemark wurden diese Beschlüsse jedoch nicht umgesetzt. In der Silvesternacht 2023/24 wurden die beiden Kinder dann vom Wohnort ihres Vaters in Süddänemark nach Deutschland entführt. Deshalb muss sich Christina seit Juli 2025 in Hamburg vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, eine israelische Sicherheitsfirma mit der Entführung beauftragt zu haben. Die Unternehmerin bestreitet die Vorwürfe. Die älteste Tochter war bereits im Sommer 2021 zu ihrem Vater nach Dänemark gezogen – ihre Mutter war damit einverstanden. Die zweitälteste Tochter, die inzwischen 18 Jahre alt ist, lebt dagegen bei Christina in Hamburg. Christina ist die Tochter von Eugen Block (86), dem Gründer der Steakhauskette Block House.

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Imago Christina Block auf dem Weg zum Landgericht Hamburg am 22.09.2025

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Getty Images Stephan Hensel im Landgericht Hamburg

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