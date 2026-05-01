Erstmals zu dritt: Joko, Klaas und Steven gegen ProSieben

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben die Auftaktfolge der neuen Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben verloren – und das hat Konsequenzen. Weil ProSieben gewann, müssen die beiden Moderatoren nun den Wünschen des Senders nachkommen. Und der Sender hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: In der nächsten Ausgabe, die am Mittwoch, 6. Mai 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird, müssen Joko und Klaas ihr Duo um einen weiteren Mitspieler erweitern. Steven Gätjen (53), der bislang als Zeremonienmeister die neutrale Seite verkörperte, wechselt die Fronten und tritt gemeinsam mit dem Duo gegen den Sender an.

Das Besondere an dem Special mit dem Titel "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben": Da Steven nun selbst auf dem Spielfeld steht, muss auch die Moderation neu besetzt werden. Diese Aufgabe übernimmt Musikerin Nina Chuba (27), die das Publikum durch die Sendung führen wird. Gewinnt das Trio, winken Joko und Klaas am darauffolgenden Tag 15 Minuten Sendezeit um 20:15 Uhr, über die sie frei verfügen können. Verlieren sie hingegen erneut, drohen weitere Aufgaben, die ProSieben ihnen dann stellen darf.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist ein festes Format auf ProSieben, bei dem Joko und Klaas in verschiedenen Spielen gegen ihren eigenen Arbeitgeber antreten. Die Auftaktfolge der neuen Frühjahresstaffel erzielte laut Overnight-Quote einen Marktanteil von 11,9 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Steven ist nicht das erste Mal Teil des Formats – bislang war er jedoch als Moderator dabei und begleitete die Spiele von außen, statt selbst mitzuspielen.

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Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

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Joyn / Nadine Rupp Steven Gätjen bei "Joko und Klaas gegen ProSieben"

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IMAGO / Berlinfoto Nina Chuba bei einem Konzert in Berlin, Juli 2025