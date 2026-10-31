"Promihof"-Liebesdreieck: Ina Kina nimmt Frauen in Schutz

In der Realityshow Der Promihof sorgt derzeit ein kompliziertes Liebesdreieck für Gesprächsstoff. Vor Kurzem äußerte sich Ina Kina in ihrer Instagram-Story zur vierten Folge der Realityshow. Julia Römmelt (32) dankbar auch in ihrer eigenen Story. Darin kritisierte Ina vor allem Kevin Njie (30), der sowohl Vanessa Brahimi als auch der Kandidatin Julia Hoffnungen mache und die beiden Frauen dadurch gegeneinander ausspiele. Für Ina steht fest, dass weder Vanessa noch deren Konkurrentin die Verantwortung für die angespannte Situation trägt. Statt sich auf eine Seite zu schlagen, zeigt sie sich deshalb mit beiden Frauen solidarisch. Kevin müsse nun Klarheit schaffen und sich verbindlich zu einer von ihnen bekennen. Nur so könne verhindert werden, dass Vanessa oder Julia noch stärker enttäuscht und verletzt werden. Dass die beiden Frauen wegen seines Verhaltens miteinander konkurrieren, hält die Influencerin für falsch. Ihrer Ansicht nach liegt es allein an Kevin, das Hin und Her zu beenden und eine eindeutige Entscheidung zu treffen.

Ausgelöst wurde ihre Reaktion unter anderem durch eine Szene am Tisch. Dort war im Beisein der Beteiligten von einer "Prinzessin" und einer "Königin" in der Dreiecksgeschichte die Rede. Diese Einteilung lehnt Ina entschieden ab. In einem eingeblendeten Text zu ihrer Instagram-Story bezeichnete sie die Aussage als "dumm". Sie stellt außerdem klar, dass man die Frauen nicht in eine Rangordnung bringen sollte. Vor allem Vanessa nimmt sie ausdrücklich in Schutz: "Vanessa kann ja absolut nichts dafür, dass Kevin da beide Frauen ausspielt", stellte sie auf Instagram klar. Die Verantwortung sieht sie stattdessen bei dem Mann in der Mitte des Liebesdreiecks. Von ihm verlangt sie ein eindeutiges Bekenntnis: "Wenn es so ein Dreiecks Ding gibt, dann muss der Mann sich einfach mal entscheiden und sich mal committen für eine Frau." Für Ina ist damit klar, dass nicht die Frauen den Konflikt untereinander lösen müssen, sondern Kevin für klare Verhältnisse sorgen sollte.

Die Szenen aus "Der Promihof" lassen Ina offenbar nicht kalt. Nach eigener Aussage lösen sie bei ihr "Flashbacks" aus. Sie selbst war in der ersten Staffel der Sendung Teil des Casts und hatte ein ähnliches Liebesdreieck erlebt. Ihr Mitgefühl gilt dabei ausdrücklich nicht nur Vanessa. Schon in der vorherigen Folge habe sie mit Julia mitgelitten, weil diese die Situation mit ansehen musste. Deshalb möchte die Beauty keine der beiden als Gewinnerin oder Verliererin der Dreiecksgeschichte darstellen. "Ich kann hier gar keine Partei ergreifen, weil einfach beide Frauen mir irgendwie leid tun", betonte sie auf Instagram. Damit unterstreicht sie erneut, dass sie Vanessa und Julia gleichermaßen als Leidtragende betrachtet. Ihre Kritik richtet sich nicht gegen eine der beiden Frauen, sondern gegen Kevins Umgang mit der Situation und dessen fehlende Entscheidung zwischen ihnen.

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Instagram / ina.kina Ina Kina, Januar 2026

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Julia Römmelt konfrontiert Kevin Njie bei "Der Promihof" 2026