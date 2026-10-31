Beine, Zähne & Co.: Vier Fun Facts über Modelmama Heidi Klum

Heidi Klum (53) ist seit Jahrzehnten als Model und Gastgeberin von Germany's Next Topmodel bekannt – doch in ihrem Leben gibt es auch jede Menge kuriose Episoden. Eine davon ereignete sich im April 2013 auf der hawaiianischen Insel Oahu, wie Joyn berichtet. Aus einem entspannten Familienurlaub wurde innerhalb weniger Sekunden eine dramatische Rettungsaktion: Eine hohe Welle erfasste ihren damals siebenjährigen Sohn Henry (21) sowie zwei Kindermädchen und zog die drei ins offene Meer. Die vierfache Mutter zögerte nicht lange und sprang gemeinsam mit ihrem damaligen Bodyguard Martin Kirsten in die gefährliche Strömung, um ihnen zu helfen. Henry bewahrte in dieser bedrohlichen Situation einen kühlen Kopf und schaffte es schließlich sogar aus eigener Kraft zurück an den Strand.

Der Vorfall ist jedoch nur einer von vier ungewöhnlichen Fakten über die Laufstegikone. Dazu zählen außerdem eine nach ihr benannte Rose, unterschiedlich hoch versicherte Beine und ein Beutel voller eigener Zähne. Seit 2005 gibt es die eigens gezüchtete Heidi-Klum-Rose. Dabei handelt es sich um eine kleine, buschig wachsende Beetrose, die durch ihre rotviolette Färbung auffällt und einen besonders intensiven Duft haben soll. Auch ihre Beine sorgten schon für Schlagzeilen: Sie waren für insgesamt 2,2 Millionen Dollar versichert – allerdings nicht zu gleichen Teilen. Der Grund für die unterschiedlichen Versicherungssummen liegt in ihrer Jugend: Damals stürzte das Model auf Glas und trug an einem Bein eine bleibende Narbe davon. Dieses Bein war deshalb niedriger versichert als das unverletzte.

Noch außergewöhnlicher ist allerdings ein Brauch aus den frühen Jahren ihrer Karriere: Damals hatte die 53-Jährige auf Reisen und während ihrer Jobs immer einen ganz persönlichen Glücksbringer im Gepäck. Sie bewahrte ihre eigenen Weisheitszähne und andere ausgefallene Zähne in einem kleinen Beutel auf und trug diesen jahrelang mit sich herum. Das gestand sie 2022 in dem Podcast "I've Got News For You". "Ich war jung und habe solche verrückten Dinge einfach getan, schätze ich", erklärte Heidi damals. Die gesammelten Zähne sollten ihr Glück bringen. Heute begleitet der Zahnbeutel die vierfache Mutter allerdings nicht mehr auf ihren Wegen.

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Imago Heidi Klum läuft für L'Oréal Paris bei der Paris Fashion Week, Frühjahr/Sommer 2027

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Michael Loccisano / Getty Images Heidi Klum und Martin Kirsten, 2011

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Imago Heidi Klum, schwanger, bei den 58. Primetime Emmy Awards 2006 im Shrine Auditorium in Los Angeles