Dankbar: Jana Kramer fand durch Scheidung ihren Glauben

Sängerin und Schauspielerin Jana Kramer (42) hat offen darüber gesprochen, wie sie durch eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens zu ihrem Glauben fand. Gegenüber Us Weekly verriet die 42-Jährige kurz vor der Premiere ihres neuen Lifetime-Films "Where the Heart Lands", dass ihre Scheidung von ihrem Ex-Mann Mike Caussin (39) der Wendepunkt war: "Ich habe meinen Glauben wirklich durch meine Scheidung gefunden. Ich war gezwungen, allein zu sein – und dann habe ich gekämpft." Erst in dieser Einsamkeit habe sie gemerkt, dass sie gar nicht wirklich allein ist. Für Jana war das eine tiefgreifende Erfahrung: "Das war ein sehr kraftvolles und schönes Erlebnis."

In dieser Zeit ließ sich die Sängerin taufen, begann, regelmäßig in die Kirche zu gehen, und suchte den Austausch mit gläubigen Freunden. Heute lebt sie ihren Glauben gemeinsam mit ihrer Familie. Ihr Ehemann Allan Russell (45), den sie im Juli 2024 geheiratet hat, begleitet sie inzwischen regelmäßig in den Gottesdienst. "Mein Mann ist als Kind in die Kirche gegangen, aber jetzt geht er öfter mit mir und macht es zu einem Teil unserer Familie", so Jana. Besonders ihre Tochter Jolie berührt sie dabei: "Sie spricht die wunderschönsten Gebete. Ich wünschte, so etwas wäre mir schon als Kind mitgegeben worden. Ich nenne sie immer meine kleine Gebetskämpferin."

Jana und Mike hatten sich im April 2021 nach fast sechs Ehejahren getrennt. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Jolie und Sohn Jace. Mit ihrem heutigen Mann Allan hat Jana zudem Sohn Roman, der rund acht Monate vor der Hochzeit zur Welt kam. Neben ihrer Familie hat Jana derzeit aber auch beruflich allen Grund zur Freude: Am 30. Mai feierte ihr neuer Film "Where the Heart Lands" Premiere. Darin spielt sie eine Pferdetrainerin, die sich in einen Mann verliebt, der die Farm übernimmt, auf der sie arbeitet. Regie führte Haylie Duff (41), die das Drehbuch auch mitschrieb. "Es hat Konflikte, ein bisschen Drama, es hat Pferde – und ich wusste, dass Haylie es in eine wunderschöne Richtung lenken würde", schwärmte Jana gegenüber Us Weekly.

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Getty Images Jana Kramer im Dezember 2022 in New York City

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Instagram / kramergirl Schauspielerin Jana Kramer und Sportler Allan Russell

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Getty Images Jana Kramer beim iHeartRadio Jingle Ball 2024