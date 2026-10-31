Sturm und Katzensorgen trüben Melina Hochs 30. Geburtstag

Melina Hoch (30) hat sich den Tag nach ihrem 30. Geburtstag sicher anders vorgestellt. Anstatt entspannt ins neue Jahrzehnt zu starten, hatte die Realitybekanntheit mit den Folgen eines Sturms zu kämpfen. In mehreren Instagram-Storys meldete sich die 30-Jährige jetzt aus ihrer Küche bei ihren Followern und erzählte, was vorgefallen war. Nach ihren Angaben stand das Wasser in den oberen Etagen einige Zentimeter hoch. Das Aufräumen und Trocknen kostete sie einiges an Zeit. Als wäre das nicht genug, macht sich Melina, die Anfang des Jahres gemeinsam mit Max Bornmann (30) ihr erstes Kind bekommen hat, auch noch Sorgen um ihre Katze Penny. Diese habe sich innerhalb von 48 Stunden bereits dreimal übergeben, und zwar sehr heftig. Melina will deshalb nichts riskieren: Am nächsten Tag wollte sie mit Penny und Rocket zum Tierarzt gehen und die Ursache abklären lassen.

Zunächst richtete Melina aber ein paar Worte an alle, die ihr gratuliert hatten. "Vielen lieben Dank für alle lieben Nachrichten & Glückwünsche. Bin noch am Antworten. Der Sturm und das Wasser in den oberen Etagen haben etwas viel Zeit in Anspruch genommen", schrieb sie in ihrer Story. Auch ihr Plan, sich zum runden Geburtstag beim Shoppen selbst etwas zu gönnen, ging nicht auf. Sie habe nichts Passendes gefunden, verriet die Realitybekanntheit. Ihre gute Laune ließ sie sich davon trotzdem nicht verderben. "Egal, kann ja nur besser werden", kommentierte sie das Chaos an ihrem Geburtstag. In einer weiteren Aufnahme zeigte Melina ihrer Community dann einen kleinen Blutfleck. Diesen hatte sie oben entdeckt. Sich selbst sowie Max und ihr Kind konnte sie als Verursacher ausschließen. Damit rückte jedoch Penny noch stärker in ihren Fokus.

Dass Melina so beunruhigt ist, hat einen Grund: Penny lebt schon länger bei ihr und ihrer Familie. Die Katze habe sich jedoch vorher erst ein einziges Mal übergeben, seit sie eingezogen ist. Drei solche Vorfälle in nur zwei Tagen sind für das Tier also ungewöhnlich. Neben Penny erwähnte Melina in ihren Storys auch Rocket, der sie zum Tierarzt begleiten soll. Trotz des turbulenten Tages hatte Melina noch etwas anderes für ihre Fans parat. Sie wies auf ein neues Reel hin und wollte wissen, ob den Zuschauern darin "etwas bzw. jemand" auffalle. Wen oder was sie damit meinte, verriet sie auf Instagram bislang nicht.

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmanns Katzen

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Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch im Juli 2024

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