Beatrice und Eugenie besuchen Mama Fergie in neuem Zuhause

Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) sollen ihre Mutter Sarah Ferguson (67) bereits mehrfach fernab der Öffentlichkeit besucht haben. Wie Hello! berichtet, reisten die Schwestern dafür in die englischen Home Counties, wo die ehemalige Duchess of York inzwischen ein Haus mit sechs Schlafzimmern gemietet haben soll. Die Immobilie in einer bewachten Wohnanlage soll umgerechnet rund 11.500 Euro im Monat kosten. Fotos von den Treffen gibt es bislang nicht. Während Beatrice und Eugenie ihre Mutter offenbar privat unterstützen, halten sie in der Öffentlichkeit Abstand zu ihren Eltern.

Royalexperte Phil Dampier bestätigte gegenüber Hello!, dass Beatrice und Eugenie ihre Mutter in ihrem neuen Mietshaus bereits besucht hätten. "Ich glaube nicht, dass sie momentan mit ihr in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen, und ihr ist wahrscheinlich ebenfalls klar, dass das keine gute Idee wäre. Aber hinter den Kulissen sprechen sie miteinander und versuchen, sie zu unterstützen", erklärte er. Der Kontakt zwischen Sarah und ihren Töchtern bestehe also weiterhin, auch wenn das Verhältnis nicht mehr so eng sein soll wie früher. In der Öffentlichkeit würden die beiden Schwestern derzeit jedoch genau darauf achten, mit wem sie sich zeigen. Hintergrund sind bekannt gewordene E-Mails, die darauf hindeuten sollen, dass Sarah auch nach Jeffrey Epsteins (†66) Verurteilung wegen Sexualdelikten an Minderjährigen mit ihm in Kontakt blieb und ihn lobte. Die ehemalige Duchess of York wies ein eigenes Fehlverhalten von sich und bedauerte ihre frühere Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter.

Auch Beatrice und Eugenie haben sich zuletzt in der Öffentlichkeit rar gemacht. Nachdem ihre Eltern im Zuge der Kontroversen ihre Titel und ihr bisheriges Zuhause auf einem Anwesen des Crown Estate in Windsor verloren hatten, zogen sich die Schwestern weitgehend zurück. Berichten zufolge beschäftigt sie zudem die Frage, welche Rolle sie unter William (44) als zukünftigem König innerhalb der Royal Family spielen werden. Sie sollen befürchten, weiter an Bedeutung zu verlieren und möglicherweise sogar nicht mehr zu Familienfeiern wie Weihnachten in Sandringham eingeladen zu werden. Auch ihre Eltern gehen inzwischen getrennte Wege: Sarah lebte längere Zeit im Ausland und hat nun ein Mietshaus bezogen, während Andrew Mountbatten-Windsor (66) auf der Marsh Farm auf dem Sandringham Estate untergekommen ist. Ein gemeinsames Leben unter einem Dach soll für Sarah nicht infrage gekommen sein. Sie habe es abgelehnt, zu ihrem Exmann in dessen neues Zuhause zu ziehen. Zuvor hatten beide jahrelang gemeinsam in der Royal Lodge gelebt.

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

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Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson lächeln beim Wimbledon 2025 in London

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Getty Images Die Herzogin von York besucht mit Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice das Dominion Theatre in London für "Beauty and the Beast", Mai 1997