Sarah Ferguson erteilte Eugenie eine strenge Lektion

Ein Paar neue Schuhe wurde für Prinzessin Eugenie (36) einst zur Lehrstunde fürs Leben. Wie das Magazin HELLO! in einem aktuellen Rückblick auf ein Interview aus dem Jahr 1996 berichtet, erinnerte sich ihre Mutter Sarah Ferguson (66) damals im Gespräch bei CTV mit der kanadischen Moderatorin Dini Petty an die Situation. Gemeinsam hatten Mutter und Tochter ein Schuhgeschäft besucht, in dem sich die damals sechsjährige Eugenie ein neues Paar aussuchen durfte. Doch eine Woche später standen die Schuhe noch immer ungetragen im Schrank. Als Sarah nach dem Grund fragte, gab die Kleine zu, dass sie ihr gar nicht gefielen und außerdem zu klein waren. Sarah nahm das zum Anlass für ein ernstes Gespräch. Sie machte ihrer Tochter deutlich, wie wichtig es sei, die eigenen Wünsche und die eigene Meinung rechtzeitig offen auszusprechen, statt erst dann damit herauszurücken, wenn sich nichts mehr ändern lässt.

Bei CTV erinnerte sich Sarah auch an die deutliche Botschaft, die sie ihrer Tochter damals mitgab: "Ich möchte nur, dass du verstehst: Ich will nicht, dass du mit 37 dieselben Fehler durchmachst wie Mami. Ich möchte, dass du es jetzt mit sechs lernst." Offenbar zeigte das Gespräch Wirkung. Wie die Herzogin erklärte, habe Eugenie dadurch gelernt, ihre Meinung freier zu äußern: "Sie fühlt sich jetzt viel besser, weil sie keine Angst mehr hat, ihre Meinung zu sagen." Die Unterhaltung fand 1996 statt, kurz nach der Scheidung von Andrew Mountbatten-Windsor (66). Sarah war zu diesem Zeitpunkt selbst 37 Jahre alt und beschrieb, dass sie noch immer dazulerne, Fehler mache und Schritt für Schritt herausfinde, wie sie manches besser machen könne. Bei der Erziehung von Eugenie und ihrer älteren Schwester Prinzessin Beatrice (38) sei es ihr besonders wichtig gewesen, dass beide ihre Gefühle zeigen dürften und sich nicht verstellen müssten.

Fergie und ihre Töchter Beatrice und Eugenie bezeichneten sich früher selbst als "Dreibein" und traten auch bei Familienfeiern und öffentlichen Veranstaltungen häufig gemeinsam auf. Später bezog Sarah auch ihren Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor in das Bild ein und beschrieb die Familie als Tisch mit vier Beinen. Im Gespräch mit HELLO! erklärte sie, dass sie sich gegenseitig emotional unterstützten, sich gesundheitlich beistünden und mindestens alle zwei Wochen Zeit für einen gemeinsamen Austausch nähmen. Zuletzt wurde es allerdings stiller um Fergie. Im Zuge der Kritik an ihrer Freundschaft zu Jeffrey Epstein (†66) zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

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Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie bei der Gavel&Grand Benefit Auction im Bowery Hotel, New York, am 26. März 2014

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Cap d’Antibes, 30. Edition, präsentiert von Chopard und dem Red Sea International Film Festival

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Getty Images Prinzessin Eugenie, 25. Dezember 2025