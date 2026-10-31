Jennifer Greys Tochter wollte "Dirty Dancing" nicht sehen

Für Millionen Fans ist Dirty Dancing ein Klassiker, der regelmäßig über den TV-Bildschirm flimmert. Doch eine Zuschauerin konnte dem Tanzfilm rein gar nichts abgewinnen: Stella Gregg, die Tochter von Hauptdarstellerin Jennifer Grey (66). Wie die Schauspielerin gegenüber Entertainment Weekly erzählte, habe ihr Nachwuchs den Streifen wohl nur ein einziges Mal gesehen: "Ich glaube, sie hat ihn einmal gesehen. Sie mochte ihn nicht und wollte ihn nicht noch einmal anschauen. Ich weiß nicht, ob sie ihn jemals wieder gesehen hat."

Der Grund dafür war weniger die Handlung als vielmehr kindliche Eifersucht: Stella störte sich daran, ihre Mutter eng umschlungen mit einem fremden Mann tanzen zu sehen, der nicht ihr Vater Clark Gregg (64) war. "Sie wollte nicht, dass ich mit jemand anderem als Papa tanze, und das störte sie", schilderte Jennifer weiter. Die romantische Nähe zu Filmpartner Patrick Swayze (†57) sorgte im Hause Grey-Gregg also für wenig Begeisterung.

Ob die Fortsetzung bei Stella besser ankommt, bleibt abzuwarten. Ein Wiedersehen mit Jennifer Grey als Baby ist jedenfalls schon geplant: Vor neun Monaten kündigte das Studio Lionsgate an, dass die Produktion der "Dirty Dancing"-Fortsetzung noch im selben Jahr beginnen soll. Jennifer wird dafür nicht nur erneut als Frances "Baby" Houseman vor der Kamera stehen, sondern auch als ausführende Produzentin mitwirken.

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Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

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United Archives GmbH / ActionPress Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

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Getty Images Jennifer Grey und Clark Gregg, 2015