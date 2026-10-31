So normal feiert Prinzessin Kate Halloween mit ihren Kindern

Prinzessin Kate (44) pflegt an Halloween eine erstaunlich bodenständige Tradition. Gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) zieht sie zum "Trick or Treat" durch die Nachbarschaft. Dabei klingelt die Familie an fremden Haustüren und sammelt Süßigkeiten. Wie ein solcher royaler Halloween-Abend ablaufen kann, zeigte 2022 die Türkamera eines Nachbarn in London. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Prinzessin von Wales geduldig vor einem Tor wartet. Neben ihr stehen ihre verkleideten Kinder, die es offenbar kaum erwarten können, an der Tür ihre Beute abzuholen. Von royalen Protokollen oder offiziellen Terminen ist an diesem Abend nichts zu sehen. Stattdessen tritt Kate vor allem als Mutter auf, die ihre drei Kinder bei ihrem Streifzug begleitet, wie Express berichtet.

Auch um die Vorbereitungen auf das Gruselfest kümmert sich Kate selbst. 2019 wurde sie in einer Sainsbury's-Filiale in King's Lynn gesichtet. Eine Kundin berichtete Mirror damals: "Sie war mit Charlotte und George dort und sah sich Halloweenkostüme an, aber ihr Bodyguard beobachtete gewissermaßen die Leute mit Handys und sagte ihnen, dass sie keine Fotos machen dürfen." Was die Familie letztlich gekauft hat, ist nicht bekannt. Der Augenzeugin zufolge unterhielt sich Kate im Laden mit anderen Kindern darüber, als was sie sich an Halloween verkleiden wollten. Auch in diesem Jahr hält die Familie Details unter Verschluss. Welche Kostüme, Unternehmungen oder Süßigkeiten heute auf dem Programm stehen, bleibt streng geheim.

Die Halloween-Ausflüge passen zu dem Familienleben, das Kate abseits des royalen Rampenlichts pflegt. Obwohl sie eines Tages Königin sein wird, legt sie dem Bericht zufolge großen Wert darauf, ihre Kinder möglichst bodenständig zu erziehen. George, Charlotte und Louis begleitet sie deshalb aktiv im Alltag. Dazu gehören offenbar selbst gekochte Mahlzeiten, die die Familie gemeinsam einnimmt. Aber auch ungezwungene Unternehmungen stehen laut Express auf dem Plan, etwa eine Runde auf dem Trampolin. Ihre Mutter und ihr Vater Prinz William (44) stehen regelmäßig im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Halloween können die drei dennoch als private Familientradition erleben – mit Kostümen, dem Klingeln an fremden Haustüren und einer Tüte voller Süßigkeiten.

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Imago Prinzessin Kate besucht das Treehouse Children's Hospice in Ipswich

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Royal Family bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow: Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis