König Charles so unbeliebt wie noch nie seit Thronantritt

König Charles III. (77) muss einen Dämpfer hinnehmen. In der aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zu den britischen Royals erreicht der Monarch seinen schlechtesten Wert seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren. Nur noch 58 Prozent der befragten Briten äußern sich positiv über ihn. Das sind vier Prozentpunkte weniger als bei der Erhebung im Sommer. Gleichzeitig stieg der Anteil negativer Einschätzungen laut GB News auf 34 Prozent und damit auf den höchsten Wert seiner bisherigen Regentschaft. Ganz anders sieht es bei seinem Sohn Prinz William (44) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) aus: Das Paar führt das Beliebtheitsranking mit Zustimmungswerten zwischen 72 und 74 Prozent an.

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Bei den über 65-Jährigen kommt Charles auf starke 76 Prozent Zustimmung. Unter den 18- bis 24-Jährigen stehen dagegen 38 Prozent positive Bewertungen 39 Prozent negativen gegenüber. Die Monarchie als Institution wird trotz der schwächeren Werte des Königs weiterhin mehrheitlich positiv bewertet: Zwischen 55 und 58 Prozent der Befragten stehen dem Königshaus wohlwollend gegenüber. 64 Prozent wünschen sich, dass Großbritannien ein Königreich bleibt, während 25 Prozent ein gewähltes Staatsoberhaupt bevorzugen würden. Wie GB News berichtet, folgt Prinzessin Anne (76) im Beliebtheitsranking mit 68 Prozent Zustimmung auf William und Kate. Königin Camilla (79) polarisiert dagegen: 42 Prozent sehen sie positiv, 45 Prozent negativ.

Das Stimmungstief des Königs fällt in eine bewegte Phase für das Königshaus. Charles beging seinen vierten Jahrestag auf dem Thron, während Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) mit ihrer vielbeachteten Rückkehr nach Großbritannien für Schlagzeilen sorgten. Wie die Royalexpertin Roya Nikkhah kürzlich in der ITV-Sendung "Good Morning Britain" berichtete, könnte es schon bald zu einer erneuten Annäherung kommen: Charles plant offenbar ein persönliches Treffen mit seinem entfremdeten Sohn und dessen Frau, sobald er von seiner Karibikreise zurückgekehrt ist. Ob eine mögliche Versöhnung mit Harry auch die Beliebtheitswerte des Königs wieder steigen lassen könnte, bleibt abzuwarten.

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026