Ganz schön bodenständig! Herzogin Kate (37) ist dafür bekannt, dass es ihr trotz ihres Lebens als englischer Royal sehr gut gelingt, auf dem Boden zu bleiben. Auch ihren drei Kindern versucht sie ein tunlichst normales Leben zu ermöglichen – so auch zum anstehenden Halloween-Fest. Denn die 37-Jährige kaufte ihrem Sohn George (6) und ihrer Tochter Charlotte (4) jetzt Kostüme in einer Filiale einer handelsüblichen Supermarktkette!

Die Ehefrau von Prinz William (37) ging mit ihren zwei Kids in einen Laden der englischen Kette Sainsburys und suchte dort gemeinsam mit ihnen Halloween-Kostüme aus. Das berichtete die vierfache Mutter Kathy Whittaker gegenüber der Daily Mail. Kathy hatte die royale Mama beim Shopping mit ihrem Nachwuchs erspäht und konnte ihren Augen nicht trauen. "Sie war mit Charlotte und George zusammen und sah sich Halloween-Outfits an, aber ihr Bodyguard beobachtete Leute mit Handys und sagte zu ihnen: keine Bilder", erzählte die Engländerin.

"Ich glaube, sie hat ein paar Halloween-Teile für ihre Kinder gekauft, aber ich weiß nicht, was", so Kathy weiter. Kostüme in dem Supermarkt kosten gerade einmal um die zehn Pfund. Kate dürfte also durchaus ein richtiges Schnäppchen gemacht haben.

Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William, September 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte

Splash News Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

