William & Harry: Experte schätzt mögliche Foto-Reunion ein

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) könnten im kommenden Jahr erstmals seit Langem wieder gemeinsam mit Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) vor die Kameras treten. Royalexperte Jake Ashton hält ein solches Treffen der einstigen Fab Four für vorstellbar und beziffert die Wahrscheinlichkeit gegenüber OLBG (Online Betting Guide) laut Express auf 40 Prozent. Ein gemeinsames Bild wäre für ihn aber kein Beleg dafür, dass die Familie ihre Differenzen beigelegt hat. "Die größere Frage wäre, ob es einen Wendepunkt in ihrer Beziehung markieren oder lediglich ein lang erwarteter Fototermin für die Presse sein würde", ordnet der Royalexperte die mögliche Begegnung ein.

Für die verbleibenden Monate dieses Jahres fällt Ashtons Schätzung noch zurückhaltender aus: Hier sieht er die Chance auf einen gemeinsamen Auftritt bei lediglich 33,3 Prozent. Ein einziges Foto der vier Royals würde seiner Ansicht nach weltweit für Schlagzeilen sorgen. Sichtbare Nähe vor den Kameras dürfe jedoch nicht automatisch mit einer Beilegung der privaten Konflikte verwechselt werden. Zuletzt waren Harry, Meghan, William und Kate im September 2022 zusammen in der Öffentlichkeit zu sehen. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) begrüßten sie vor Schloss Windsor Trauernde und betrachteten Blumen sowie Botschaften. Auch dieser gemeinsame Auftritt führte nicht zu einer erkennbaren dauerhaften Annäherung. In den darauffolgenden Jahren blieben die Spannungen öffentliches Thema, unter anderem wegen Harrys Memoiren "Reserve" und der TV-Schilderungen der Sussexes über ihre Erfahrungen innerhalb der Royal Family.

Neue Spekulationen über eine mögliche Reunion hatte zuletzt der Besuch von Harry und Meghan in Nottingham ausgelöst. Rund 150 bis 200 Menschen sollen das Paar vor der ersten Station empfangen haben. Ashton betont allerdings, dass Zuspruch aus der Bevölkerung und die Bereitschaft von William und Kate zu einem Treffen zwei völlig verschiedene Dinge seien. Die beiden besuchten in Nottingham mehrere soziale Einrichtungen und knüpften damit an ihre früheren Royaltermine an. Seit ihrer Rückkehr ins Vereinigte Königreich Ende August wollen sie offenbar weiterhin mit öffentlichen Auftritten präsent bleiben, obwohl der Palast sie als Privatpersonen einstuft. Genau das könnte das Verhältnis zusätzlich belasten: William soll den Termin seines Bruders und seiner Schwägerin missbilligt haben, weil der Auftritt wie ein offizieller Einsatz für das Königshaus gewirkt habe. Ein gemeinsames Foto im Jahr 2027 hätte vor diesem Hintergrund große Symbolkraft. Über das persönliche Verhältnis zwischen Harry, William und ihren Ehefrauen würde es für sich genommen aber kaum etwas verraten.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

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ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

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Getty Images 2017: Prinzessin Kate, damals Duchess of Cambridge, Prinz William und Prinz Harry gehen mit Regenschirmen im Sunken Garden des Kensington Palace, der